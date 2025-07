L’allenatore è CARLOS TEVEZ: è tornato a casa per salvare la squadra | Annuncio improvviso

Cambio in panchina e l’ex attaccante torna protagonista con un ruolo diverso. Nuova avventura dopo Rosario e Independiente.

Carlos Alberto Tévez, soprannominato “L’Apache”, è un ex calciatore argentino nato a Ciudadela nel 1984. Cresciuto nel difficile quartiere di Fuerte Apache a Buenos Aires, la sua infanzia è stata segnata dalla povertà e da un ambiente complesso.

La cicatrice sul viso e sul collo di Tévez è il risultato di un grave incidente domestico avvenuto quando aveva solo dieci mesi. Una pentola di acqua bollente gli cadde addosso, causandogli ustioni di primo e secondo grado. La situazione peggiorò a causa di una coperta di nylon con cui fu avvolto. Ha sempre rifiutato interventi chirurgici per rimuoverle, affermando che sono parte della sua storia e un promemoria delle sue origini.

La sua carriera da calciatore è stata ricca di successi. Ha iniziato nel Boca Juniors, vincendo una Coppa Libertadores e una Coppa Intercontinentale. In Europa ha vestito le maglie di Manchester United, Manchester City e Juventus, conquistando numerosi trofei, tra cui Premier League, FA Cup e Serie A.

Tra i suoi trofei più significativi si annoverano la Champions League e la Coppa del Mondo per Club con il Manchester United. Ha vinto anche diversi campionati nazionali in Argentina, Inghilterra e Italia. Con la Nazionale argentina ha conquistato l’oro alle Olimpiadi di Atene 2004.

Dopo l’addio al calcio giocato

Carlos Tévez ha annunciato il suo ritiro definitivo dal calcio giocato a giugno 2022, sebbene la sua ultima partita ufficiale risalga al 2021 con il Boca Juniors. La decisione è stata profondamente influenzata dalla scomparsa del padre adottivo, che ha portato l’Apache a perdere gli stimoli per continuare la sua carriera.

Poco dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Tévez ha intrapreso la carriera da allenatore. Il suo debutto in panchina è avvenuto a giugno 2022, quando ha assunto la guida del Rosario Central. Successivamente, da agosto 2023 ha allenato l’Independiente, sempre nella massima divisione argentina.

Nuova avventura per l’Apache

Diego Cocca ha rassegnato le dimissioni da allenatore del Talleres de Córdoba dopo soli 41 giorni, senza mai aver guidato la squadra in una partita ufficiale. Arrivato a maggio con la promessa di almeno sette nuovi acquisti, Cocca ha visto solo il ritorno di due giocatori, causando un forte malcontento.

In seguito alle dimissioni di Cocca, il club ha rapidamente nominato Carlos Tévez come nuovo allenatore. L’ex “Apache” eredita una squadra in crisi, con una rosa incompleta e un ambiente scosso. La sua nomina è vista come un tentativo di portare stabilità e una leadership più duratura rispetto al suo predecessore.