L’AGENTE HA DETTO OK, IL CALCIATORE PURE: Lookman resta in Serie A per distruggere Gasperini | 60 milioni di €

Calciomercato Atalanta, Lookman resta in Serie A, ma con un’altra maglia: obiettivo distruggere mister Gasperini

Una settimana molto turbolenta quella che ha vissuto sia l’Atalanta che uno dei suoi punti di riferimento, Ademola Lookman. La ‘Dea’ ha salutato, così come Milan e Juventus, la Champions League nei playoff.

Contro il Club Brugge in molti speravano in una rimonta dopo la sconfitta beffa dell’andata (2-1), ma al ritorno la squadra belga ha nettamente meritato di vincere chiudendo la pratica già nel primo tempo. A nulla è valso l’ingresso, con gol in meno di un minuto, del nazionale nigeriano.

L’eroe di Dublino ha avuto anche la possibilità di “riaprire” i giochi con un calcio di rigore. Lo stesso che è stato neutralizzato da Mignolet e che ha mandato su tutte le furie Gasperini. Lo stesso mister glielo ha rimproverato anche in conferenza stampa, non perdonandogli l’errore commesso.

La risposta del calciatore, in merito alle dichiarazioni del suo allenatore, non sono tardate ad arrivare con tanto di messaggio sui social. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato, Fabrizio Romano, pare che Lookman abbia addirittura chiesto la cessione al club bergamasco.

Atalanta, Lookman verso l’addio: continuerà a giocare in Serie A

In estate ha avuto la possibilità di svuotare l’armadietto e di fare le valigie visto che l’offerta del PSG era vera e concreta. Alla fine, la trattativa, non ha mai raggiunto un punto di incontro e l’affare è definitivamente saltato. Gli ammiratori per il classe ’97 di certo non mancano. In Premier League (per lui si tratterebbe di un ritorno) lo osservano con estrema attenzione.

Così come anche dalla Serie A non mancano di certo gli ammiratori. Tra tutti c’è il Napoli che, già nell’ultima sessione invernale, avrebbe cercato di intavolare una trattativa con i Percassi per un presunto scambio con Giacomo Raspadori. Alla fine, però, non si è concretizzato nulla. Non è da escludere, a questo punto, che i contatti possano proseguire anche nella prossima estate.

Lookman, affare ad un passo: lascia la ‘Dea’ ed il Gasp

Da non sottovalutare, invece, nemmeno il possibile interesse da parte della Juventus. Bianconeri che, quindi, sono pronti a tentare l’affondo nelle prossime settimane. La sua valutazione attuale si aggira attorno ai 60 milioni di euro. Il tutto, però, dipenderà da come la “Vecchia Signora” concluderà la stagione e, soprattutto, in quale posizione.

Non è da escludere che possa essere applicato anche uno sconto per il calciatore. La cosa certa (a meno di clamorosi colpi di scena) è che il rapporto tra Lookman e Gasperini sembra oramai essere giunto verso la conclusione.