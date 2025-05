La telenovela è finita: arriva il nuovo allenatore a Roma | È già in città per firmare

Da mesi si parla del nuovo allenatore della Roma. Ecco le ultime novità.

L’illusione di vedere Jürgen Klopp sulla panchina della Roma si è dissolta in meno di ventiquattr’ore. Le speranze dei tifosi giallorossi si sono affievolite rapidamente, complice anche il drastico cambiamento nelle quote dei bookmaker. Secondo Agipronews, la possibilità che l’ex tecnico del Liverpool approdi nella Capitale è passata da 2,50 a 12 su Better, segnale evidente di un allontanamento quasi definitivo.

Nel frattempo, prende sempre più quota il nome di Maurizio Sarri. L’ex allenatore di Lazio, Juventus e Napoli è ora il favorito per la panchina romanista, con una quota di 1,85 su Snai, un crollo netto rispetto al 7,50 registrato solo pochi giorni prima. Il tecnico toscano sembra rappresentare un profilo credibile e disponibile, anche per motivi logistici e di conoscenza del campionato.

Tra le alternative, Massimiliano Allegri si mantiene in corsa con una quota a 5, mentre Gian Piero Gasperini segue a ruota a 6, nonostante le voci su una sua permanenza a Bergamo. Entrambi rappresenterebbero soluzioni di alto profilo, ma forse meno compatibili con le attuali dinamiche interne alla Roma.

Perde terreno Francesco Farioli. Appena uscito dall’esperienza all’Ajax, il suo nome era inizialmente molto considerato, ma le recenti fluttuazioni lo vedono salire da 6 a 10 volte la posta. Un chiaro segnale che la dirigenza giallorossa sembra orientarsi verso profili più esperti e consolidati per affrontare la prossima stagione.

La pista internazionale si scalda

La dirigenza della Roma, guidata dai Friedkin, sta ampliando il raggio d’azione nella ricerca del nuovo allenatore, volgendo lo sguardo anche oltre i confini italiani. Dopo i contatti con profili già noti in Serie A, si valutano adesso nomi internazionali per dare una nuova identità tecnica al club. Tra questi, ritorna di attualità Nuno Espírito Santo, tecnico portoghese con esperienze in Premier League e Liga, attualmente libero e considerato un profilo di spessore.

Accanto a lui, emerge con crescente interesse il nome di Adi Hütter, attuale allenatore del Monaco. Il tecnico austriaco sta conducendo una stagione positiva in Ligue 1, dove ha portato la squadra al terzo posto in classifica, dimostrando solidità tattica e capacità di valorizzare la rosa. La stampa francese e italiana concorda nel segnalare l’attenzione della Roma nei suoi confronti.

Identikit europeo per la nuova Roma

La scelta di Hütter rappresenterebbe una svolta verso un modello gestionale più europeo, orientato alla valorizzazione dei giovani e a un gioco propositivo. I Friedkin, che da tempo cercano di internazionalizzare il progetto sportivo romanista, vedono in lui un possibile interprete ideale di questa filosofia.

Tuttavia, ogni valutazione dovrà tenere conto della disponibilità del tecnico e della concorrenza sul mercato. La panchina della Roma resta una delle più ambite in Italia, ma servirà una scelta coerente con le ambizioni del club, capace di riportare stabilità e competitività in un contesto sempre più esigente.