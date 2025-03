LA STORIA SI RIPETE SEMPRE: Louis Buffon in Serie A | Accordo valido dal 1° luglio 2025

Anche Louis Thomas Buffon è pronto ad approdare in Serie A, accordo valido per la prossima stagione: la storia si ripete

La dinastia Buffon potrebbe seriamente continuare in Serie A. Dopo aver appeso i guantoni al chiodo Gianluigi è stato scelto come capo delegazione della Nazionale azzurra, un ruolo che ha accettato con grandissimo entusiasmo.

Al suo posto, invece, c’è il figlio Louis Thomas. Anche se i ruoli sono decisamente diversi. Se il padre è stato uno dei migliori portieri nella storia del calcio mondiale, lui è un’ala sinistra che sta facendo le fortune della Primavera del Pisa.

Nel corso dell’ultima giornata di campionato si è tolto anche la soddisfazione di fare il proprio esordio, tra i professionisti, nel match perso contro lo Spezia in trasferta per 3-2. A gettarlo nella mischia proprio il tecnico e “nemico” (sportivo) del papà, Pippo Inzaghi.

Le sue buone prestazioni, a prescindere dal cognome che ha, potrebbero seriamente portarlo direttamente in Serie A. Anche a partire dalla prossima stagione. Una ipotesi assolutamente da non scartare visto che c’è già un club fortemente interessato al classe 2007.

Louis Thomas Buffon in Serie A, accordo trovato: si unirà al club

Il suo obiettivo, in questa stagione, è quello di collezionare altre presenze in cadetteria. Magari con qualche gol decisivo per la promozione dei toscani in Serie A. I nerazzurri, infatti, si trovano sempre al secondo posto alle spalle del Sassuolo che vola addirittura a +9. Poi sarà il tempo di pensare al futuro. Già, ma con quale squadra? A prescindere se il Pisa riuscirà o meno ad agguantare la promozione nella massima serie per Louis Thomas ci sarebbe un club fortemente interessato a lui.

Si tratterebbe del Parma, proprio la società che ha accolto e fatto esordire suo padre Gigi nel lontano 19 novembre 1995. A 17 anni l’ex portiere fece il suo esordio tra i professionisti contro il Milan allenato da Fabio Capello. Inutile ribadire che in quel contesto fu il migliore in campo con interventi da grandissimo portiere quale era. In questo caso, se i ducali dovessero confermare questo interesse e puntare su di lui, la storia andrebbe seriamente a ripetersi. Prima il padre e poi il figlio.

Louis Thomas Buffon, la storia si ripete: cambia club la prossima stagione

Gli emiliani, quindi, potrebbero seriamente pensare di accogliere il 17enne a partire dalla prossima stagione. Un modo per farlo crescere e, di conseguenza, fargli assaporare la Serie A per la prima volta nella sua carriera calcistica.

Altrimenti non è da escludere che possa farlo proprio con il Pisa. Anche se, in questo caso, dipenderà tutto dai toscani se riusciranno o meno a raggiungere la promozione. Ed anche per i ducali se dovessero allontanarsi, sempre di più, dalle zone basse della classifica.