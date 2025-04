LA PATENTE NON CE L’HO, MI DISPIACE | Lo hanno fermato mentre sfrecciava con la sua AUDI: sequestro immediato per la stella del calcio

Bravata clamorosa del forte calciatore, fermato senza patente alla guida della sua auto, che gli è stata subito sequestrata.

Nel mondo del calcio, i calciatori sono spesso sotto i riflettori non solo per le loro prestazioni in campo, ma anche per i comportamenti fuori dal terreno di gioco. Essendo figure pubbliche, ogni loro azione viene amplificata dai media e dai social network. Non è raro che alcuni calciatori si rendano protagonisti di bravate, come feste non autorizzate, violazioni delle regole di condotta del club o comportamenti irrispettosi nei confronti di compagni, arbitri o tifosi.

Queste cose possono accadere per varie ragioni: la giovane età, l’eccessiva fama, la pressione mediatica e talvolta una mancanza di maturità o supporto adeguato. Alcuni episodi sono rimasti celebri, coinvolgendo nomi noti che, in seguito, hanno dovuto affrontare multe, sospensioni o perfino la rottura di contratti.

E proprio nei giorni scorsi si è verificata un’altra situazione di questo tipo. Una stella assoluta del calcio infatti è stato beccato alla guida della sua auto senza patente. Gli agenti, che lo hanno fermato per la sua alta velocità, viste le circostanze hanno deciso di sequestrare subito la sua costosa Audi. Una vera e propria tragedia dunque per il ragazzo.

Ecco chi è rimasto coinvolto in questa vicenda

Nel corso degli ultimi anni il Chelsea si è spesso reso protagoniste di faraoniche campagne acquisti. I calciatori acquistati a caro prezzo sono stati diversi. Tra questi troviamo di sicuro Moises Caicedo. Il centrocampista ecuadoriano, dopo essere esploso al Brighton, ha infatti attirato le attenzioni dei Blues che lo hanno acquistato.

Dopo un primo periodo di adattamento il ragazzo ora sta iniziando ad ingranare con il club di Londra. Tuttavia di recente proprio il 23enne è salito alla ribalta non per ciò che ha fatto in campo, bensì per una situazione incresciosa che lo ha visto protagonista.

Macchina sequestrata e ritiro della patente

Nei giorni scorsi Caicedo è stato fermato dalla Polizia privo di patente di guida vicino ad un campo di allenamento, e immediatamente gli hanno sequestrato l’auto.

Adesso le autorità stanno indagando per capire se la vettura non avesse nemmeno assicurazione, e per lui sono in arrivo pesanti sanzioni. Una bravata che dunque potrebbe costargli molto cara.