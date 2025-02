La partita si gioca in AMERICA: la storia della Champions League è stata distrutta | Fissata la data sul calendario

Svolta clamorosa nella storia della coppa dalle grandi orecchie: da adesso in poi la competizione si giocherà negli Stati Uniti: ecco quando la prima volta.

La UEFA Champions League rappresenta uno degli eventi sportivi più affascinanti e seguiti a livello globale, un torneo che va ben oltre il semplice calcio, e che ovviamente è il più importante per i club a livello europeo. Ogni stagione, le squadre più forti si sfidano per ottenere il prestigioso titolo, un trofeo che non solo simboleggia la supremazia calcistica, ma anche il culmine di anni di lavoro, ambizione e passione.

Inoltre, quello della coppa dalle grandi orecchie è un palcoscenico globale, con le stelle più luminose del calcio mondiale pronte a brillare davanti a un pubblico che segue con ansia ogni passaggio. La sua magia sta proprio nella capacità di trasformare ogni incontro in una narrazione unica, dove il cuore dei tifosi batte all’unisono con le sorti delle proprie squadre. Ogni edizione è una nuova occasione per scrivere una storia indimenticabile, sempre più ricca di emozioni.

Ma questo torneo ricco di fascino rischia di subire una modifica a dir poco clamorosa. A quanto pare infatti è stato deciso che da ora in avanti le partite del torneo si giocheranno negli Stati Uniti. Una vera e propria rivoluzione dunque, che cambia per sempre la storia della competizione. E intanto la data sul calendario è stata già fissata.

Svolta storica per la Champions League

Nei giorni scorsi la Uefa ha diramato tramite i propri canali ufficiali un annuncio dove rende nota una nuova partnership con Relevant Sports per i diritti commerciali globali. Un cambio drastico, che interromperà il rapporto con la precedente azienda.

Infatti Team Marketing non deterrà più tali diritti, che passano così nelle mani degli statunitensi. Ed è proprio a tal proposito che si sta iniziando a vociferare di un cambiamento totale sulla sede delle partite, che potrebbe essere negli USA.

Ceferin ha già deciso

Con questo nuovo accordo dunque è molto probabile che nei prossimi anni alcune, se non tutte, finali di Champions League si giocheranno in terra statunitense.

Un’idea che il presidente Ceferin aveva già avuto in passato, ma che adesso è più realizzabile che mai vista la partnership con gli americani.