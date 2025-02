“LA PARTITA SI DEVE RIGIOCARE: SI RIPARTE DA 0-0”: scandalo Atalanta | Intervento storico dell’UEFA

“La partita si deve rigiocare”: furia da parte dell’Atalanta dopo il primo playoff contro il Bruges

L’Atalanta è su tutte le furie. Ed ha tutti i motivi del mondo. Il primo round dei playoff, per accedere agli ottavi di finale di Champions League, se lo è aggiudicato il Bruges che ha trionfato nei minuti finali per 2-1.

A consegnare la vittoria alla squadra belga un rigore realizzato da Nilsson. Ed anche l’arbitro Umut Meler ci ha messo del suo. Anzi, decisamente del suo. Tanto da far imbestialire il tecnico Gian Piero Gasperini ed i calciatori in campo.

Il rigore fischiato ai padroni di casa non è stato affatto digerito. D’altronde non potrebbe essere altrimenti visto che le immagini parlano chiaro: il contatto Hien-Nillson non c’è affatto. Un grave errore sia del direttore di gara che per coloro che si trovavano al VAR.

Nel frattempo è stato richiesto un intervento urgente alla Uefa con un solo obiettivo: sperare nel rigiocare la partita e molto altro ancora. Anche i sostenitori della ‘Dea’, sui social network, si stanno facendo sentire eccome.

Champions League, furia Atalanta: “La partita si deve rigiocare”

Purtroppo per i tifosi dell’Atalanta il match non verrà rigiocato. Il 2-1 del Bruges deve essere un motivo di rabbia (ovviamente sportiva) da mettere in campo la prossima settimana quando ci sarà il ritorno della sfida. Una impresa tutt’altro che impossibile per i ragazzi di Gasperini che fanno ancora fatica a digerire quanto hanno subito da parte dell’arbitro turco. Lo stesso che, in passato, si rese protagonista di un bruttissimo episodio in cui è rimasto vittima: ovvero quello di un pugno in faccia da parte del presidente dell’Ankaragucu che scese volontariamente in campo solo con il gusto di colpirlo. Riuscendoci.

L’Atalanta ed i suoi tifosi sono infuriati per via del rigore che, come confermato dalle telecamere, non doveva assolutamente essere fischiato. Motivo? Hien è nella sua area ed è in vantaggio rispetto a Nilsson. Nel cercare di prendere la corsa e posizione sfiora (e nemmeno di tanto) con la mano destra la faccia dell’avversario. Quest’ultimo, come se fosse stato investito, crolla a terra facendo pensare addirittura al peggio. Nessuno ci ha creduto, tranne l’arbitro che ha indicato il fischietto facendo esplodere la rabbia dei giocatori orobici in campo. Da precisare che il VAR, in questi casi, non può sanare questo contatto.

Furia Atalanta, la richiesta alla Uefa: i tifosi ancora non ci credono

Intanto è stato richiesto un intervento, anche abbastanza urgente, sia alla Uefa che alla FIFA (visto che Meler è addirittura internazionale) di interrompere i suoi danni altrove ed in giro per il mondo. L’obiettivo, quindi, è quello di frenare la sua carriera visto che, come riportato in precedenza, in passato ha già avuto a che fare con episodi controversi che avevano fatto infuriare altre squadre.

Fatto sta che questo suo grave errore rischia di pregiudicare una intera stagione. Questo è quello che dicono, ad alta voce, i tifosi della ‘Dea’ sui social network. Gli stessi che sperano di poter rigiocare l’incontro, ma ovviamente tutto questo non potrà mai accadere. La notizia “positiva” in tutto questo è che l’Atalanta avrà modo di rifarsi tra pochi giorni, nel match di ritorno in programma martedì 18 febbraio alle ore 21.