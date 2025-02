LA MOSSA SEGRETA DEL CONDOR: vieni al Monza e torni in Nazionale | Galliani lo chiama a mezzanotte

Il Monza di Galliani non ha intenzione di gettare la spugna, pronta a convincere il calciatore: Nazionale e salvezza

Non è assolutamente un periodo facile quello che sta vivendo il Monza. D’altronde non potrebbe essere altrimenti visto che la classifica parla chiaro: brianzoli sempre più ultimi e con un piede in Serie B.

Un ritorno, in cadetteria, che farebbe malissimo ai sostenitori della squadra lombarda. Soprattutto dopo la storica promozione, nella massima serie, avvenuta pochi anni fa quando alla presidenza c’era Silvio Berlusconi.

Il cambio in panchina, da Alessandro Nesta a Salvatore Bocchetti, non ha dato i suoi frutti. L’ultimo a gettare la spugna, in questo caso, è Adriano Galliani che ci crede ancora alla salvezza.

Una impresa a dir poco impossibile se si guardano i punti conquistati fino ad ora. In queste ultime ore di mercato invernale potrebbe arrivare qualche altra sorpresa importante. Il ‘Condor’ è pronto ad agire in prima persona per effettuare i suoi colpi ad effetto.

Monza, colpo per la salvezza: Galliani vuole convincerlo a tutti i costi

La mezzanotte del 3 febbraio si avvicina sempre di più. Non un giorno qualunque visto che ci stiamo riferendo alla chiusura di tutte le trattative di calciomercato. Sia in entrata che in uscita. Lo sa benissimo il Monza che spera di poter regalare qualche importante colpo alla tifoseria e, soprattutto, al proprio allenatore. Secondo quanto annunciato dal giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà pare che Galliani ci stia provando, anche in maniera abbastanza insistente e convincente, per Cristiano Biraghi.

Il terzino sinistro è in uscita dalla Fiorentina, oramai chiuso da un Robin Gosens in perfetta forma fisica. Negli ultimi giorni si era parlato di un suo possibile approdo al Napoli, magari in uno scambio con Spinazzola, ma la trattativa sembra essersi arenata dopo lo stop che ha visto come protagonista Matias Olivera (ne avrà ancora per qualche settimana). Conte conosce benissimo Biraghi e lo apprezza moltissimo visto che lo ha avuto nel suo periodo all’Inter.

Galliani non molla, lo vuole al Monza: le ultime

Le richieste per il calciatore di certo non mancano. Si è parlato addirittura di un suo possibile ritorno in nerazzurro, nel caso in cui ci dovessero essere degli intoppi nella trattativa che dovrebbe portare Zalewski alla squadra campione d’Italia.

Anche se, nelle ultime ore, è uscito fuori un retroscena non di poco conto: Galliani ci ha provato, senza coinvolgere nemmeno il procuratore del calciatore. Anche se l’esito non è stato dei migliori. Il ‘Condor’, però, di gettare la spugna non ne vuole assolutamente sapere.