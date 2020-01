La Ludos Palermo conferma il suo grande momento di forma e vince 0-6 in trasferta sul campo del Real Bellante. Allo stadio comunale in Borgata Martini Alfonso le calciatrici rosanero hanno ottenuto una vittoria senza discussione e hanno confermato il secondo posto in classifica, a -7 dalla capolista Pomigliano e a+3 sul Pescara terzo in classifica. In basso, la foto della classifica.