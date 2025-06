La Juve prende il nuovo Bonucci: colpaccio da 15 milioni | Giuntoli chiude settimana prossima

Potrebbe presto cominciare a prendere forma la nuova Juventus che vuole riscattare una stagione tutt’altro che positiva.

La stagione della Juventus si è rivelata deludente, nonostante gli ingenti investimenti sul mercato. Con una spesa di circa 200 milioni di euro per 13 nuovi acquisti, tra cui Douglas Luiz e Teun Koopmeiners, le aspettative erano elevate. Tuttavia, la squadra ha faticato a trovare continuità, accumulando numerosi pareggi e subendo sconfitte pesanti, come il 3-0 contro la Fiorentina e lo 0-4 casalingo con l’Atalanta.

Le eliminazioni dalla Champions League contro il PSV Eindhoven e dalla Coppa Italia per mano dell’Empoli hanno ulteriormente aggravato la situazione. Thiago Motta, alla sua prima esperienza su una panchina di una grande squadra, non è riuscito a gestire le pressioni e a instaurare un rapporto solido con lo spogliatoio. Dopo una serie di risultati negativi, la dirigenza ha deciso di esonerarlo affidando la squadra a Igor Tudor.

Sotto la guida di Tudor, la Juventus ha mostrato segnali di ripresa, riuscendo a qualificarsi per la Champions League all’ultima giornata grazie a una vittoria sofferta per 3-2 contro il Venezia. Nonostante le difficoltà, Tudor ha ottenuto risultati positivi, ma il suo futuro alla guida della squadra rimane incerto.

La stagione della Juventus è stata caratterizzata da alti investimenti e basse rese, con un progetto tecnico che non ha dato i frutti sperati. La qualificazione in extremis alla Champions League rappresenta un obiettivo minimo raggiunto.

Enigma allenatore

La Juventus ha confermato Igor Tudor come allenatore per il Mondiale per Club, ma la sua permanenza oltre tale competizione rimane incerta. Nonostante il contratto di Tudor preveda un rinnovo automatico in caso di qualificazione alla Champions League, la società può rescinderlo entro il 30 luglio pagando una penale

Il sogno della dirigenza bianconera era Antonio Conte. Tuttavia, l’obiettivo è sfumato in quanto il tecnico ha deciso di voler allenare ancora il Napoli, dove ha appena conquistato lo Scudetto.

I primi colpi di mercato

La Juventus ha manifestato un forte interesse per Diego Coppola, difensore centrale classe 2003 dell’Hellas Verona. Il club bianconero valuta l’acquisto del giocatore per una cifra intorno ai 12 milioni di euro, con possibili bonus aggiuntivi. Coppola, già nel giro dell’Under 21, è apprezzato per la sua solidità difensiva, capacità di impostazione e versatilità tattica.

Il giovane difensore ha dichiarato di ispirarsi a Leonardo Bonucci, sottolineando la sua ammirazione per il modo in cui l’ex bianconero guida la difesa e imposta il gioco. Coppola ha esordito in Serie A a 17 anni e ha mostrato una crescita costante, attirando l’attenzione di diversi club. La Juventus, in particolare, lo segue da tempo.