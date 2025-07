La bandiera rossonera ha scelto PIOLI: insieme hanno vinto lo Scudetto | Colpo a Firenze

Il tecnico ex rossonero potrebbe riabbracciare alcuni protagonisti dell’epoca milanista nella sua avventura bis sulla panchina viola.

Stefano Pioli, classe 1965, vanta una lunga e variegata carriera da allenatore. Dopo le prime esperienze nelle giovanili, ha iniziato il suo percorso tra i professionisti, guidando diverse squadre in Serie B e C prima di approdare stabilmente nella massima categoria.

In Serie A, Pioli ha collezionato un numero considerevole di panchine, avendo guidato club come Parma, Chievo, Bologna, Lazio, Inter, Palermo, Fiorentina e Milan. Ha raggiunto le 200 vittorie in Serie A su 461 panchine, entrando in un ristretto gruppo di allenatori con questo traguardo.

Il suo apice è arrivato con il Milan, con cui ha vinto lo Scudetto nella stagione 2021-2022. Dopo l’esperienza al Milan, Pioli ha intrapreso una breve parentesi all’Al-Nassr in Arabia Saudita. Per la stagione 2025/2026, è stato annunciato il suo ritorno in Serie A, sulla panchina della Fiorentina, dove aveva già allenato dal 2017 al 2019, collezionando 74 presenze.

Il suo ingaggio con la Fiorentina, ufficializzato pochi giorni fa, prevede un contratto fino al 2028. Le indiscrezioni parlano di un ingaggio di circa 3 milioni di euro netti all’anno, a testimonianza della fiducia che il club viola ripone in lui per rilanciare il progetto tecnico.

L’avventura araba

Stefano Pioli ha avuto una breve ma significativa parentesi in Arabia Saudita alla guida dell’Al-Nassr, durata da settembre 2024 fino giugno. In questo periodo, ha allenato campioni del calibro di Cristiano Ronaldo e Sadio Mané, gestendo un gruppo di giocatori di alto profilo internazionale.

Con l’Al-Nassr, ha ottenuto un’alta percentuale di vittorie, con un picco di un clamoroso 9-0 contro l’Al-Okhdood. Il motivo per cui Pioli non poteva lasciare l’Arabia Saudita e firmare per la Fiorentina prima di luglio era legato a questioni fiscali. Per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per i residenti all’estero, l’allenatore doveva trascorrere almeno 183 giorni nel paese nel corso del 2025. Tornare in Italia prima del 3 luglio lo avrebbe costretto a pagare le imposte sul reddito.

Pioli riabbraccerà un suo pupillo?

La Fiorentina sta puntando con decisione al ritorno in Italia di Franck Kessié, individuato come obiettivo primario per rinforzare il centrocampo. Stefano Pioli, che ha già valorizzato il centrocampista ivoriano ai tempi del Milan, ha chiesto un profilo di spessore per la sua mediana.

La dirigenza viola è al lavoro per valutare la fattibilità economica dell’operazione con l’Al-Ahli, club proprietario del cartellino. Questo trasferimento, se confermato, sottolineerebbe la volontà concreta del club toscano di chiudere l’affare in tempi brevi e avere il nuovo centrocampista già pronto per l’avvio della nuova stagione.