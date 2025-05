Kimi, guardati le spalle: gravi minacce per Antonelli | Nel paddock non è più al sicuro

Dopo l’ultimo Gran Premio qualche gatta da pelare per il pilota della Mercedes, qualcuno non ha gradito il suo comportamento.

Kimi Antonelli è un giovane talento italiano che ha iniziato la sua carriera nel karting all’età di cinque anni. Nel 2018 ha esordito nella categoria 60 Mini, vincendo la Champions Cup e piazzandosi secondo nel campionato italiano. Nel 2019 ha conquistato la Euro Series e la Final Cup. Nel 2020 è diventato Campione Europeo e un anno dopo ha subito un infortunio che lo ha costretto a fermarsi temporaneamente.

A soli 15 anni, ha esordito nel Campionato Italiano di Formula 4 con Prema Racing, ottenendo risultati promettenti. Nel 2022 ha vinto il Campionato Italiano e il Campionato Tedesco di Formula 4. Poco più di un anno fa ha esordito in Formula 2 con Prema Racing, ottenendo vittorie a Silverstone e Budapest.

Già nel 2019 era entrato a far parte del programma Mercedes Junior Team, attirando l’attenzione del team. Nel 2024 ha partecipato alle prove libere del Gran Premio d’Italia e del Gran Premio del Messico con Mercedes e da quest’anno ha debuttato ufficialmente in Formula 1 con Mercedes, sostituendo Lewis Hamilton.

È diventato il più giovane pilota di Formula 1 a ottenere punti al debutto. Oltre alla sua carriera in pista, Antonelli ha co-fondato il team AKM Motorsport by Kart insieme a suo padre, Marco Antonelli, dove ricopre i ruoli di allenatore e sviluppatore dei telai.

Debutto da fuoriclasse

Kimi Antonelli occupa la settima posizione nella classifica piloti del Campionato Mondiale di Formula 1 con 48 punti. Il giovane italiano ha ottenuto risultati significativi, tra cui un quarto posto al Gran Premio d’Australia, un sesto posto in Giappone e un altro sesto posto a Miami .

Tuttavia, le sue prestazioni recenti sono state meno brillanti. Al Gran Premio di Monaco ha concluso in diciottesima posizione, mentre al precedente Gran Premio di Imola ha dovuto ritirarsi a causa di un problema tecnico. Nonostante queste difficoltà, il pilota della Mercedes continua a dimostrare il suo potenziale.

La “minaccia” al Gp di Monaco

Nel movimentato GP di Monaco, Kimi Antonelli e Gabriel Bortoleto sono stati protagonisti di un acceso scambio. Durante il primo giro, Antonelli ha compiuto una manovra che ha costretto Bortoleto a sbattere contro il muro per evitare un incidente, compromettendo la sua corsa.

Bortoleto ha immediatamente chiesto una penalità per l’avversario. Una volta appreso che gli steward non avevano sanzionato Antonelli, la reazione di Bortoleto via radio è stata di rabbia. “Credo che stiamo raggiungendo Antonelli qui, ha ricevuto una penalità per quello che ha fatto?”. Alla risposta negativa dell’ingegnere ha minacciato: “Ok. Lo metterò contro il muro la prossima volta”. L’ingegnere lo ha subito richiamato all’ordine chiedendo di concentrarsi sulla gara.