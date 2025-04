KEVIN DE BRUYNE: il lampo, la firma e l’aereo privato | Accordo per vincere il titolo e la Champions

Kevin De Bruyne, dopo aver annunciato il suo addio al Manchester City, il belga ha sciolto ogni tipo di dubbio sul futuro

Dopo ben 10 anni dal suo approdo al Manchester City, Kevin De Bruyne ha deciso che lasciare la squadra campione d’Inghilterra. Ed, a quanto pare, anche la Premier League.

Una decisione importante quella presa da uno dei migliori calciatori belga dell’ultimo decennio. I suoi tifosi, dopo il suo annuncio, lo stanno continuando a ringraziare per tutto quello che ha saputo dare alla causa City.

Nonostante il suo contratto debba ancora giungere alla scadenza, a quanto pare il calciatore ha sciolto ogni tipo di dubbio per quanto riguarda il suo futuro. Un futuro che lo vedrà ancora protagonista in campo, ma ovviamente con un’altra squadra.

Il suo obiettivo, infatti, è quello di continuare a vincere il campionato ed anche la Champions League. Non è da escludere, a questo punto, che la trattativa possa essere ufficializzata anche nelle prossime settimane.

De Bruyne, sciolto ogni tipo di dubbio: vuole vincere campionato e Champions

Un campione come De Bruyne di certo non vuole smettere di accumulare e vincere trofei da aggiungere in bacheca. Poco importa se, cosa molto probabile, non lo farà più in Europa. Dopo le esperienze in Belgio, Germania ed Inghilterra il classe ’91 starebbe seriamente pensando di raggiungere altri suoi colleghi in Arabia Saudita. Nelle ultime settimane il suo profilo era finito nel mirino del Neom Sports Club, attualmente primo in classifica nella seconda divisione saudita e ad un passo dalla promozione nella Saudi Pro League.

Allo stesso tempo, però, non è da escludere che possano subentrare anche altre squadre saudite pronte ad assicurarsi le sue prestazioni a parametro zero. Il suo trasferimento in Arabia sembra essere oramai cosa fatta. Questo è almeno quanto annunciano più fonti e media sportivi. Come riportato in precedenza il suo obiettivo è quello di vincere il titolo e la Champions AFC (vale a dire la Champions League asiatica). Magari con l’obiettivo di affrontare uno dei suoi colleghi più importanti come Cristiano Ronaldo all’Al-Nassr.

De Bruyne, futuro già scritto: il belga ha già in mente i suoi obiettivi

Prima di salutare il Regno Unito ed il suo club l’ultimo obiettivo rimasto per il calciatore è quello di riuscire a portare il Manchester City ad un’altra qualificazione in Champions League per la prossima stagione.

Poi valuterà cosa fare del suo futuro. Anche se, a dire il vero, sembra che abbia già preso la sua decisione.