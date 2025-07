KESSIE E TONALI: di nuovo insieme per puntare allo Scudetto | Si riforma la coppia in serie A

I due potrebbero essere finiti nel mirino della stessa squadra e quindi tornare a giocare insieme dopo i successi rossoneri.

Franck Kessié e Sandro Tonali hanno formato una coppia di centrocampo fondamentale per il Milan per due stagioni: dal 2020al 2022. Kessié era al Milan dal 2017, mentre Tonali è arrivato nell’estate 2020. Insieme, hanno costituito il cuore della mediana rossonera.

Il loro periodo insieme è culminato con la vittoria dello Scudetto nella stagione 2021-2022, un trionfo atteso dal Milan per undici anni. Hanno contribuito in maniera determinante a quel successo, diventando pilastri del centrocampo di Stefano Pioli grazie alla loro complementarietà.

Dopo la vittoria dello Scudetto, le loro strade si sono separate. Franck Kessié ha lasciato il Milan a parametro zero nell’estate 2022, trasferendosi al Barcellona, dove ha vinto la Liga spagnola. Successivamente, nell’agosto 2023, si è trasferito all’Al-Ahli nella Saudi Professional League.

Sandro Tonali, invece, è stato ceduto dal Milan al Newcastle nell’estate 2023 per circa 70 milioni di euro. La sua esperienza in Premier League è stata inizialmente promettente, ma è stata interrotta da una lunga squalifica per scommesse, dalla quale è tornato a giocare nel 2025.

La Juventus e il mercato

La Juventus si conferma tra le società più attive in questa sessione di calciomercato estivo, nonostante finora abbia ufficializzato solo pochi acquisti. L’attacco si è rinforzato con l’arrivo di Jonathan David, prelevato a parametro zero. Inoltre, l’esterno portoghese Joao Mario è giunto a Torino dal Porto, un’operazione che ha visto anche il trasferimento di Alberto Costa in Portogallo.

Il club bianconero è ora concentrato sull’acquisto di almeno un centrocampista, con nomi noti che sono monitorati dalla nuova direzione sportiva guidata da Comolli, anche se le operazioni in entrata dipendono spesso dalle cessioni. Per il reparto offensivo, la Juventus punta a rinforzare ulteriormente, cercando una o due punte per completare la rosa a disposizione del tecnico e probabilmente tutto si sbloccherà dopo aver sciolto il nodo Vlahovic.

Tonali e Kessié destini incrociati

La Juventus ha un sogno per il centrocampo, e quel sogno risponde al nome di Sandro Tonali. Tuttavia, raggiungere l’ex Milan si sta rivelando un’impresa ardua per via dei costi elevati che il Newcastle, club proprietario del cartellino, richiede per il giocatore, stimati in circa 70 milioni di euro.

Considerando le difficoltà per Tonali, resta un’idea concreta il ritorno in Serie A di Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano, attualmente all’Al-Ahli, avrebbe espresso il desiderio di tornare a giocare nel campionato italiano. Leggermente defilati, ma comunque monitorati, sono i profili di Ederson dell’Atalanta (valutato circa 50-60 milioni di euro) e Davide Frattesi dell’Inter.