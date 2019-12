Sempre più insistenti sono le voci di un possibile scambio tra Psg e Juventus, le due squadre vorrebbero rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport” i bianconeri avrebbero messo nel mirino Leandro Paredes e per arrivare all’argentino che in passato ha militato anche nella Roma, sarebbero disposti a sacrificare Emre Can. Il centrocampista tedesco sta trovando sempre meno spazio con Sarri ed è pronto a partire.