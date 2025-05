Juventus, Elkann ha deciso: ecco il nuovo Presidente | È un ritorno iconico: contatto, intesa e ribaltone clamoroso in società

Possibili novità nel prossimo futuro della Juventus, soprattutto a livello dirigenziale. Spunta la candidatura di un nuovo presidente.

La Juventus è attualmente controllata dalla famiglia Agnelli attraverso la holding Exor, che detiene circa il 63,8% del capitale e il 77,9% dei diritti di voto. Tuttavia, da qualche mese, la società ha ceduto una quota di minoranza del 5,01% da Tether, una delle principali aziende nel settore delle criptovalute.

Tether è guidata da Paolo Ardoino, CEO e cofondatore, e Giancarlo Devasini, che è anche il maggiore azionista. Entrambi sono di origine italiana e tifosi della Juventus. Ardoino ha dichiarato che l’investimento riflette l’impegno a lungo termine di Tether verso la Juventus e la fiducia nel suo valore intrinseco e nel potenziale di crescita.

Tether ha annunciato una importante riorganizzazione interna, promuovendo Giancarlo Devasini a presidente. Questi cambiamenti sono stati interpretati come un rafforzamento della struttura aziendale in vista di un maggiore coinvolgimento nel settore sportivo e quindi nella Juventus.

L’ingresso di Tether nella Juventus potrebbe rappresentare un passo significativo verso l’integrazione delle tecnologie digitali nel mondo dello sport, con potenziali sviluppi futuri legati all’adozione di criptovalute e altre innovazioni tecnologiche.

Addio Agnelli e attuale organigramma

L’addio di Andrea Agnelli alla presidenza della Juventus, fu motivato principalmente dalle crescenti pressioni legate a inchieste sulle plusvalenze. Le contestazioni della Consob avevano reso la situazione insostenibile, portando a una decisione drastica per permettere una riorganizzazione societaria e affrontare le sfide legali e finanziarie.

Attualmente, la Juventus è presieduta da Gianluca Ferrero, con Maurizio Scanavino nel ruolo di Amministratore Delegato. L’area sportiva è guidata dal direttore tecnico Cristiano Giuntoli. L’organigramma include figure come Giorgio Chiellini, ora Head of International Relations, e Stefano Stefanelli come Direttore dell’area scouting. Ma presto qualcosa, anzi molto, potrebbe cambiare…

Platini presidente della Juve?

La Juventus potrebbe presto assistere a un cambiamento significativo nella sua dirigenza. Secondo recenti indiscrezioni, John Elkann starebbe cercando di convincere Michel Platini ad assumere la presidenza della società bianconera. Questa notizia è stata riportata anche da Francesco Oppini, noto tifoso juventino e opinionista, che ha condiviso sul suo profilo social le informazioni ricevute da fonti vicine al club.

Platini, ex calciatore di punta della Juventus e figura di spicco nel calcio internazionale, avrebbe inizialmente declinato l’offerta, citando la mancanza di un rapporto diretto con Elkann. Tuttavia, Elkann sarebbe determinato a riportare l’ex campione a Torino, ritenendo che la sua figura possa restituire prestigio e identità al club. La notizia ha suscitato reazioni contrastanti tra i tifosi: alcuni vedono in Platini una figura capace di rilanciare la Juventus, mentre altri esprimono dubbi sulla sua disponibilità e sull’efficacia di tale scelta.