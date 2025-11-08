Juve Stabia-Palermo, cronaca live e aggiornamenti in diretta

La Juve Stabia chiude in vantaggio il primo tempo contro il Palermo grazie alla rete di Cacciamani al 38′, in un match che ha visto i rosanero partire meglio ma calare alla distanza.

La squadra di Inzaghi era partita con buona intensità, cercando spesso la profondità sulle corsie. Dopo alcune iniziative promettenti — come il cross di Ranocchia all’11′ e la bella conclusione di Augello al 6′ — il Palermo ha però progressivamente perso lucidità. La Juve Stabia, inizialmente più attendista, ha preso coraggio col passare dei minuti. Leone si è reso pericoloso al 28′ con un tiro alto, preludio al gol del vantaggio: al 38′ Cacciamani approfitta di uno scivolone di Pierozzi, supera Bani e batte il portiere con un preciso sinistro.

Nel finale di tempo il Palermo è apparso in affanno, lasciando spazi alle ripartenze campane e faticando a costruire gioco. All’intervallo, dunque, Juve Stabia avanti 1-0 e padroni di casa in pieno controllo emotivo della gara.

Ecco la cronaca testuale del match:

PRIMO TEMPO

45’+1 – Termina qui il primo tempo.

45′ – 1 minuto di recupero

44′ – Palermo in difficoltà, la difesa rosanero è spesso scoperta e soffre le ripartenze avversarie.

38′ – Juve Stabia in vantaggio: Cacciamani approfitta di uno scivolone di Pierozzi, supera Bani e di sinistro calcia e segna.

35′ – La Juve Stabia parte in contropiede con Correia, che però perde palla poco prima dell’ingresso in area.

28′ – Juve Stabia pericolosa con Leone che riceve di sponda e calcia in porta, la palla finisce alta.

24′ – I padroni di casa conquistano un angolo: Leone dalla bandierina mette in mezzo ma la palla si perde.

21′ – Punizione per la Juve Stabia, Mosti calcia ma Segre intercetta.

17′ – Brunori dialoga con Palumbo e mette in mezzo un cross calibrato sul secondo palo. Pierozzi è in anticipo ma sbaglia la misura del tocco per Pohjanpalo, vanificando una buona trama offensiva.

11′ – Ranocchia dalla destra effettua un cross direttamente in area ma non trova nessun compagno ad approfittarne.

6′ – Schema su palla ferma del Palermo: Palumbo pesca Augello con un cross tagliato appena fuori area. L’ex Cagliari impatta al volo, ma il tiro si spegne di poco a lato del palo.

5′ – Calcio d’angolo per il Palermo, che continua a premere nella metà campo avversaria.

4′ – Punizione a centrocampo per i rosanero: Ranocchia alza lo sguardo e scodella un pallone insidioso nel cuore dell’area.

1′ – Pronti, via! Inizia il match.

IL TABELLINO

JUVE STABIA: 1 Confente, 4 Ruggero, 6 Bellich, 9 Gabrielloni, 24 Carissoni, 27 Candellone (C), 29 Correia, 33 Giorgini, 55 Leone, 77 Cacciamani, 98 Mosti. A disposizione: 23 Boer, 3 Reale, 7 Burnete, 10 Pierobon, 11 Piscopo, 13 Varnier, 15 Baldi, 19 Stabile, 21 De Pieri, 37 Maistro, 45 Zuccon, 76 Mannini. Allenatore: Abate.

PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre, 9 Brunori (C), 10 Ranocchia, 13 Bani, 19 Bereszynski, 20 Pohjanpalo, 27 Pierozzi, 32 Ceccaroni. A disposizione: 1 Gomis, 22 Bardi, 14 Vasic, 17 Giovane, 21 Le Douaron, 23 Diakité, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli. Allenatore: Inzaghi.

ARBITRO: Matteo Marchetti (Ostia Lido). Primo assistente: Mattia Regattieri (Finale Emilia). Secondo assistente: Simone Pistarelli (Fermo). Quarto ufficiale: Maria Marotta (Sapri). VAR: Antonio Giua (Olbia). AVAR: Francesco Meraviglia (Pistoia).

MARCATORI: Cacciamani 38′

NOTE: ammonito Palumbo. Espulso il ds Lovisa dalla panchina della Juve Stabia.