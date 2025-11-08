Juve Stabia-Palermo, cronaca live e aggiornamenti in diretta

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Katia Virzì Novembre 8, 2025

La Juve Stabia chiude in vantaggio il primo tempo contro il Palermo grazie alla rete di Cacciamani al 38′, in un match che ha visto i rosanero partire meglio ma calare alla distanza.

La squadra di Inzaghi era partita con buona intensità, cercando spesso la profondità sulle corsie. Dopo alcune iniziative promettenti — come il cross di Ranocchia all’11′ e la bella conclusione di Augello al 6′ — il Palermo ha però progressivamente perso lucidità. La Juve Stabia, inizialmente più attendista, ha preso coraggio col passare dei minuti. Leone si è reso pericoloso al 28′ con un tiro alto, preludio al gol del vantaggio: al 38′ Cacciamani approfitta di uno scivolone di Pierozzi, supera Bani e batte il portiere con un preciso sinistro.

Nel finale di tempo il Palermo è apparso in affanno, lasciando spazi alle ripartenze campane e faticando a costruire gioco. All’intervallo, dunque, Juve Stabia avanti 1-0 e padroni di casa in pieno controllo emotivo della gara.

Ecco la cronaca testuale del match:

PRIMO TEMPO

45’+1 – Termina qui il primo tempo.

45′ – 1 minuto di recupero

44′ – Palermo in difficoltà, la difesa rosanero è spesso scoperta e soffre le ripartenze avversarie.

38′ – Juve Stabia in vantaggio: Cacciamani approfitta di uno scivolone di Pierozzi, supera Bani e di sinistro calcia e segna.

35′ – La Juve Stabia parte in contropiede con Correia, che però perde palla poco prima dell’ingresso in area.

28′ – Juve Stabia pericolosa con Leone che riceve di sponda e calcia in porta, la palla finisce alta.

24′ – I padroni di casa conquistano un angolo: Leone dalla bandierina mette in mezzo ma la palla si perde.

21′ – Punizione per la Juve Stabia, Mosti calcia ma Segre intercetta.

17′ – Brunori dialoga con Palumbo e mette in mezzo un cross calibrato sul secondo palo. Pierozzi è in anticipo ma sbaglia la misura del tocco per Pohjanpalo, vanificando una buona trama offensiva.

11′ – Ranocchia dalla destra effettua un cross direttamente in area ma non trova nessun compagno ad approfittarne.

6′ – Schema su palla ferma del Palermo: Palumbo pesca Augello con un cross tagliato appena fuori area. L’ex Cagliari impatta al volo, ma il tiro si spegne di poco a lato del palo.

5′  – Calcio d’angolo per il Palermo, che continua a premere nella metà campo avversaria.

4′ – Punizione a centrocampo per i rosanero: Ranocchia alza lo sguardo e scodella un pallone insidioso nel cuore dell’area.

1′ – Pronti, via! Inizia il match.

 

 

 

 

IL TABELLINO

JUVE STABIA: 1 Confente, 4 Ruggero, 6 Bellich, 9 Gabrielloni, 24 Carissoni, 27 Candellone (C), 29 Correia, 33 Giorgini, 55 Leone, 77 Cacciamani, 98 Mosti. A disposizione: 23 Boer, 3 Reale, 7 Burnete, 10 Pierobon, 11 Piscopo, 13 Varnier, 15 Baldi, 19 Stabile, 21 De Pieri, 37 Maistro, 45 Zuccon, 76 Mannini. Allenatore: Abate.

PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre, 9 Brunori (C), 10 Ranocchia, 13 Bani, 19 Bereszynski, 20 Pohjanpalo, 27 Pierozzi, 32 Ceccaroni. A disposizione: 1 Gomis, 22 Bardi, 14 Vasic, 17 Giovane, 21 Le Douaron, 23 Diakité, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli. Allenatore: Inzaghi.

ARBITRO: Matteo Marchetti (Ostia Lido). Primo assistente: Mattia Regattieri (Finale Emilia). Secondo assistente: Simone Pistarelli (Fermo). Quarto ufficiale: Maria Marotta (Sapri). VAR: Antonio Giua (Olbia). AVAR: Francesco Meraviglia (Pistoia).

MARCATORI: Cacciamani 38′

NOTE: ammonito Palumbo. Espulso il ds Lovisa dalla panchina della Juve Stabia.

Ultimissime

Empoli, vittoria di carattere in dieci uomini. Dionisi: «Sofferto ma meritato. Catanzaro farà un grande campionato»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2025

Alvini: «Pareggio giusto contro un grande Modena. Il gol finale? Fallo su Vergani, ma non cerco alibi»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2025

Serie A, pari senza reti per Como e Cagliari: 0-0 anche tra Lecce e Verona. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2025

Juve Stabia-Palermo, cronaca live e aggiornamenti in diretta

Katia Virzì Novembre 8, 2025

Serie B: il Modena pareggia in extremis, 2-2 a Frosinone. Vincono Empoli e Mantova. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2025