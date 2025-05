Juve? Non esiste: vado in Arabia | Contratto da paperone per lasciare Torino, il giocatore ha preso la sua decisione

Con la stagione che sta per terminare la Juventus pensa già a programmare il futuro e si parla di calciomercato.

La stagione della Juventus è stata caratterizzata da grandi aspettative, ma i risultati sono stati deludenti. Thiago Motta, ingaggiato in estate dopo l’ottima annata con il Bologna, non è riuscito a imprimere una svolta significativa alla squadra. Le pesanti sconfitte contro Atalanta (0-4) e Fiorentina (0-3) hanno portato all’esonero del tecnico, con la squadra scivolata al quinto posto in classifica.

Le eliminazioni nelle competizioni europee e nazionali hanno ulteriormente aggravato la situazione. In Champions League, la Juventus è stata eliminata nei play off dal PSV Eindhoven, mentre in Coppa Italia è uscita ai quarti di finale contro un Empoli rimaneggiato, perdendo ai rigori. Queste sconfitte hanno suscitato critiche feroci da parte dei media e dei tifosi.

La dirigenza ha affidato la squadra a Igor Tudor, ex difensore bianconero, con l’obiettivo di centrare la qualificazione alla Champions League. Nonostante un buon esordio con la vittoria contro il Genoa, la squadra ha mostrato un rendimento altalenante. La media punti di Tudor è inferiore a quella di Motta.

La Juventus è coinvolta in una serrata lotta per il quarto posto, con Lazio e Roma. Tudor ha espresso fiducia nella possibilità di raggiungere l’obiettivo, sottolineando l’importanza della preparazione e della determinazione.

Mercato faraonico ma non basta

La Juventus ha investito oltre 170 milioni di euro sul mercato stagionale, puntando su un profondo rinnovamento della rosa. Gli acquisti principali includono Koopmeiners dall’Atalanta, Douglas Luiz dall’Aston Villa, Thuram dal Nizza e il portiere Di Gregorio dal Monza. In attacco, sono arrivati Conceição in prestito e González con obbligo di riscatto.

A gennaio, sono stati aggiunti i difensori Costa, Veiga e Kelly, il primo a titolo definitivo, il secondo in prestito secco e l’ultimo in prestito con obbligo. Nonostante l’elevata spesa, i risultati in campo sono stati inferiori alle aspettative. La qualificazione alla prossima Champions resta un obiettivo cruciale, sia sportivamente che finanziariamente.

Sfuma un obiettivo?

La Juventus ha seguito con interesse David Hancko, difensore slovacco classe 1997, attualmente in forza al Feyenoord. Mancino naturale, Hancko può giocare sia come centrale sia come terzino sinistro. È noto per la sua solidità difensiva, abilità nel gioco aereo e capacità di impostare l’azione.

Tuttavia, le possibilità della Juventus di ingaggiarlo si sono complicate a causa di una proposta dall’Al Nassr, club saudita che ha offerto a Hancko un contratto quinquennale con condizioni economiche molto vantaggiose. Questa offerta potrebbe allontanare il giocatore dal calcio europeo.