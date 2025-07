Juve-Newcastle: ACCORDO NELLA NOTTE | L’azzurro ha preso la decisione definitiva

La Juventus ha chiuso nella notte l’accordo con il Newcastle. Il calciatore azzurro ha quindi preso una decisione definitiva.

La notte porta consiglio ma anche accordi. E ora una trattativa è in chiusura. La questione riguarda da vicino in particolare il Newcastle, squadra inglese, e la Juventus. La scorsa stagione ha lasciato l’amaro in bocca a molti tifosi bianconeri piemontesi nonostante la qualificazione in Champions, e adesso si sta cercando di rinnovare la rosa.

Le critiche non sono mancate, rivolte a staff, giocatori e tecnico e dunque adesso Comolli sta lavorando per mettere in piedi una squadra competitiva anche smussandola se necessario. La scorsa stagione era iniziata con grandi speranze all’avvio grazie all’arrivo di Thiago Motta, che con il Bologna aveva incantato.

Tuttavia la sua avventura con il club torinese si è rivelata un vero e proprio errore. La squadra non ha mai trovato il giusto equilibrio, né sul piano tattico né tanto meno su quello mentale. La Juventus di Motta è apparsa sin da subito fragile, discontinua e soprattutto lontana da qualsiasi identità di gioco chiara.

Col passare delle giornate l’entusiasmo si è spento e la società ha deciso di voltare pagina. Thiago Motta è stato dunque esonerato e al suo posto è arrivato l’ex calciatore bianconero Igor Tudor. L’obiettivo da parte della dirigenza era proprio quello di dare una scossa immediata a un gruppo spento e demoralizzato.

La rinascita

Tudor ha preso in mano una squadra in difficoltà e ha cercato subito di cambiarne spirito e rendimento. Con impegno e determinazione, è riuscito a conquistare un posto in Champions League, un traguardo che, per quanto minimo, sembrava insperato. Non è stato semplice, ma il lavoro dell’allenatore croato ha riportato ordine e speranza.

Il ritorno in Champions è stato vissuto quasi come un piccolo miracolo, considerando il caos vissuto a metà stagione. E ora il mercato porterà consiglio, oltre che nuovi giocatori. Un grande esempio è Jonathan David che ha infiammato i cuori dei tifosi bianconeri. Preso a parametro zero, l’ex Lille, è un calciatore talentuoso e di prospettiva. Ma non è finita qui perché si lavora anche in uscita.

Il possibile trasferimento

Non a caso Nicolò Savona, giovane esterno della Juventus, sta attirando l’attenzione di diversi club di Premier League. Dopo le voci sul Manchester City, anche Newcastle, Wolverhampton e Bournemouth lo stanno monitorando da vicino secondo quanto riportato da tuttosport.it. Il suo nome è tornato in auge dopo una stagione brillante.

Il classe 2003 ha impressionato alla sua prima stagione in prima squadra con 40 presenze, 2 gol e 1 assist, guadagnandosi spazio anche in Champions. La Juve vorrebbe trattenerlo ma davanti a un’offerta importante potrebbe vacillare, anche perché l’eventuale partenza di Frimpong potrebbe aprire spazio al Bayer Leverkusen.