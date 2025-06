JUVE: LA SQUADRA E’ IN VENDITA | Tudor ne perde 11, la decisione la prende la nuova dirigenza

Grande lavoro per gli uomini mercato della società bianconera che dovranno cedere un’intera squadra e fare cassa.

La Juventus del nuovo corso, guidata dal nuovo dirigente Damian Comolli, è estremamente attiva sul mercato estivo, lavorando con l’obiettivo di rafforzare significativamente la rosa in ogni reparto. La strategia è chiara: innesti mirati per costruire una squadra più competitiva e ambiziosa per la prossima stagione.

Per la porta, nel caso in cui Mattia Perin dovesse partire, il nome che circola con insistenza è quello di Elia Caprile. In difesa, per il ruolo di centrale, torna in auge Fikayo Tomori, ma piacciono anche Balerdi e Chabot. Per le fasce, l’attenzione è su Wesley per la corsia destra, mentre per la sinistra i nomi caldi sono Nuno Tavares e Doig.

A centrocampo, le idee concrete per rinforzare il reparto sono Mateus Fernandez ed Ederson, due profili che aggiungerebbero qualità e dinamismo alla mediana bianconera. I movimenti più significativi si attendono però in attacco. La Juventus potrebbe puntare a tenere Randal Kolo Muani e Francisco Conceição.

I sogni, che al momento sembrano più complesse trattative, sono Viktor Gyökeres e Victor Osimhen, due dei centravanti più prolifici d’Europa. Non mancano però le alternative di alto livello: piacciono anche Jonathan David e Nicolas Jackson, profili che garantirebbero comunque un importante upgrade.

Grande avvio al Mondiale

La Juventus ha iniziato in maniera eccellente il suo percorso nel Mondiale per Club, garantendosi già la qualificazione agli ottavi di finale con una giornata d’anticipo. I bianconeri si giocheranno il primo posto del Gruppo G contro il Manchester City nel terzo e ultimo turno della fase a gironi.

Nelle prime due giornate, la Juventus ha dimostrato una forma smagliante. Ha esordito con una convincente vittoria per 5-0 contro l’Al Ain con Kolo Muani e Conceiçao mattatori e ha proseguito il suo cammino sconfiggendo il Wydad per 4-1 dove Yildiz è stato assoluto protagonista con due gol e mezzo, poi il rigore di Vlahovic.

Una “squadra” pronta a salutare

La Juventus sta pensando di vendere addirittura 11 giocatori, liberando un’intera formazione. Il portiere Perin potrebbe salutare così come il giovane difensori Rouhi che potrebbe andare a fare esperienza, da valutare Kelly appena riscattato mentre appare difficile la permanenza di Rugani. Sicuro di fare la valigia anche Douglas Luiz, mai integratosi a Torino, e Kostic di ritorno dal prestito, possibile esperienza in prestito per Mbangula, è da valutare anche il futuro di Weah.

In cima alla lista dei partenti c’è sicuramente Vlahovic, la Vecchia Signora vuole monetizzare visto il contratto in scadenza tra un anno, che piace sia in A che in Spagna. Possibile addio anche per Milik, fermo ai box da oltre un anno, mentre è da valutare la posizione di Nico Gonzalez finito un po’ ai margini con Tudor.