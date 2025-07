Juve, follia di fine luglio: 90 MILIONI PER KVARATSKHELIA | Lascia il Psg dopo nemmeno un anno

Il fuoriclasse georgiano si sta prendendo il calcio europeo con la sua classe.

L’arrivo di Khvicha Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain ha subito acceso l’entusiasmo della tifoseria parigina. Dopo due stagioni di alto livello con il Napoli, l’esterno georgiano ha portato con sé tecnica, imprevedibilità e un modo di giocare capace di spaccare le partite. In un PSG che ha salutato Kylian Mbappé, la sua presenza offre una nuova fonte di fantasia offensiva e rappresenta un investimento su un talento già affermato ma ancora con margini di crescita evidenti.

Kvaratskhelia ha impiegato poco a imporsi nei meccanismi della squadra francese. La sua capacità di saltare l’uomo, creare superiorità numerica e rifinire l’azione si è rivelata preziosa per Luis Enrique, che lo utilizza prevalentemente sulla fascia sinistra nel tridente offensivo. Pur con caratteristiche diverse da quelle di Mbappé, il georgiano ha dimostrato di poter essere determinante anche in un contesto più ricco di stelle e aspettative.

Oltre all’aspetto tecnico, Kvaratskhelia ha mostrato grande adattabilità anche fuori dal campo. Il suo approccio umile, il lavoro costante e la voglia di mettersi al servizio del gruppo hanno facilitato il suo inserimento nello spogliatoio. A Parigi lo considerano già uno degli elementi chiave per la nuova fase del progetto sportivo, orientato a valorizzare profili giovani ma già pronti per il top europeo.

Il PSG punta su di lui per mantenere alta la competitività in Champions League e confermarsi in Ligue 1. Se il buongiorno si vede dal mattino, Kvaratskhelia sembra pronto a lasciare il segno anche sotto la Tour Eiffel.

Il rimpianto bianconero che ora fa gola al Liverpool

Kvaratskhelia è diventato in poco tempo uno dei nomi più ricercati del panorama calcistico europeo. Dopo aver incantato con il Napoli, il georgiano è approdato al Paris Saint-Germain, ma il suo futuro potrebbe nuovamente cambiare. Secondo le ultime indiscrezioni, il Liverpool avrebbe messo gli occhi su di lui, pronto a tentare un assalto già nei prossimi mesi. Il PSG, dal canto suo, non lo lascerà partire facilmente: per il club francese, Kvara vale almeno 90 milioni di euro, cifra in linea con la sua attuale valutazione su Transfermarkt.

Il possibile addio dopo meno di un anno apre scenari di mercato interessanti, ma rievoca anche vecchi rimpianti. La Juventus, infatti, lo aveva adocchiato per tempo, quando ancora giocava al Rubin Kazan. Era la stagione 2019/20 e in panchina sedeva Maurizio Sarri, grande estimatore del talento georgiano. L’allora tecnico bianconero aveva indicato il suo nome alla dirigenza, ma la segnalazione cadde nel vuoto. A posteriori, una clamorosa occasione mancata.

Un’occasione persa

Mentre Kvaratskhelia brillava a Napoli sotto la guida di Spalletti, la Juventus affrontava un periodo di crisi tecnica e progettuale. Il rimpianto si fa ancora più grande se si considera che Sarri tentò di prenderlo anche alla Lazio, ma fu nuovamente anticipato, questa volta dal ds Cristiano Giuntoli, oggi proprio a Torino.

La sensazione è che, con Kvara in rosa, la Juve avrebbe potuto cambiare rotta già da qualche stagione. Invece, ha lasciato sfuggire un talento che oggi infiamma il mercato e che potrebbe presto diventare protagonista in Premier League.