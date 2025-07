JUVE, è una vittoria per il calcio italliano: “RIPESCATA AL MONDIALE PER CLUB”

Le squadre italiane protagoniste al Mondiale per Club nonostante l’eliminazione possono sorridere almeno a mezza bocca.

Dal calcio italiano, solo Juventus e Inter hanno ottenuto il diritto di partecipare al Mondiale per Club, grazie ai criteri di qualificazione stabiliti dalla UEFA. Il torneo, che prevede la partecipazione di 12 squadre europee, premia le ultime quattro vincitrici della Champions League e otto squadre basate su un ranking quadriennale.

L’Inter ha iniziato il suo cammino nel Gruppo E con un pareggio per 1-1 contro il Monterrey, con un gol di Lautaro Martinez. Ha poi conquistato due vittorie importanti: 2-1 contro l’Urawa Red Diamonds e un convincente 2-0 contro il River Plate, assicurandosi il primo posto nel girone.

La Juventus, inserita nel Gruppo G, ha esordito alla grande con un rotondo 5-0 contro l’Al Ain. Ha proseguito con un’altra vittoria per 4-1 contro il Wydad Casablanca, ma ha poi subito una pesante sconfitta per 5-2 contro il Manchester City.

Nonostante la battuta d’arresto finale, la Juventus ha comunque ottenuto il secondo posto nel suo girone, qualificandosi per la fase ad eliminazione diretta. Il percorso delle due italiane evidenzia la complessità e l’alto livello di competitività di questo nuovo formato del Mondiale per Club.

Agli ottavi addio Mondiale

Il cammino delle due italiane al Mondiale per Club si è interrotto agli ottavi di finale, con entrambe le squadre sconfitte da Real Madrid e Fluminense. Un epilogo amaro per Juventus e Inter, che avevano ben figurato nella fase a gironi, ma che non sono riuscite a superare l’ostacolo delle avversarie più quotate.

La Juventus ha ceduto al Real Madrid per 1-0. Il gol decisivo per i Blancos è stato siglato da Gonzalo Garcia al 54′ minuto di gioco. L’Inter, invece, è stata sconfitta dal Fluminense con il punteggio di 2-0. Le reti dei brasiliani sono state realizzate da German Cano al 3′ minuto del primo tempo e da Hercules al 93′, chiudendo definitivamente i giochi.

Juve e Inter sorridono comunque

Nonostante l’eliminazione agli ottavi del Mondiale per Club, alcune pagine social hanno erroneamente inserito l’Inter tra le qualificate al turno successivo. Ciò ha scatenato l’ilarità degli utenti, con commenti ironici come “sarà ripescata”, a sottolineare l’assurdità della notizia.

Nonostante la breve permanenza, la partecipazione al Mondiale ha garantito un notevole introito economico per Inter e Juventus. Ogni club partecipante ha ricevuto circa 20 milioni di euro solo per la qualificazione. A questa cifra si sono aggiunti i premi per i risultati ottenuti, con una decina di milioni ulteriori per le vittorie nei girini e la qualificazione agli ottavi.