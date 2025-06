JUVE, CHE COLPO: lo impacchettano per vincere tutto, il top player pronto a volare già subito a Vinovo

La Juventus cerca rinforzi importanti per rilanciarsi nella prossima stagione.

Con la qualificazione alla prossima Champions League già in tasca, la Juventus si prepara a una profonda rifondazione. Non solo sul piano tecnico, dove servono innesti e un nuovo allenatore per puntare davvero al tricolore, ma soprattutto a livello societario. John Elkann, sempre più presente nelle scelte strategiche e nei rilanci economici, vuole restituire solidità alla Juventus partendo dalla base, con una struttura dirigenziale più articolata e competente, simile a quella dei tempi d’oro.

Al centro del nuovo progetto ci sarà Giorgio Chiellini, ex bandiera bianconera e oggi figura chiave nel riassetto societario. Dopo un anno da responsabile delle relazioni internazionali, Chiellini si prepara a un ingresso nel Consiglio d’Amministrazione, con un futuro da presidente già delineato. Al suo fianco, la proprietà vorrebbe inserire una figura esperta come amministratore delegato sportivo: il profilo ideale è quello del francese Damien Comolli, attuale presidente del Tolosa, con cui Elkann ha già avviato contatti.

Scanavino, braccio operativo di Elkann, resta l’uomo della sostenibilità economica, ma non ha un’anima calcistica. Per questo si cerca un dualismo simile a quello dei tempi di Agnelli-Mazzia-Marotta. Il ritorno di Matteo Tognozzi, ex ds del Granada ed ex capo scout juventino, rafforzerebbe ulteriormente la struttura tecnica.

Tognozzi è l’uomo che ha scoperto talenti come Huijsen, Soulé e Yildiz. Il suo rientro, unito a una governance solida e al possibile cambio di guida tecnica, rappresenta la vera svolta per riportare la Juventus dove merita: al vertice del calcio italiano ed europeo.

Il profilo perfetto per il suo gioco

Nel calcio moderno sono fondamentali le corsie esterne, servono giocatori rapidi, resistenti e tatticamente intelligenti. Diversi sistemi di gioco, basato su intensità e ampiezza, esaltano le qualità degli esterni, rendendoli fondamentali sia in fase difensiva che offensiva. In quest’ottica, la Juventus si sta muovendo con decisione sul mercato per trovare il rinforzo ideale.

Secondo quanto riportato da TuttoJuve, il nome caldo è quello di Diego Moreira, giovane laterale sinistro dello Strasburgo. Il portoghese classe 2004 ha disputato una stagione convincente con 34 presenze, 2 gol e 7 assist, mettendo in mostra duttilità e gamba. Acquistato un anno fa dal Chelsea per circa 9 milioni di euro, oggi il suo valore è salito a 20 milioni: cifra che la Juventus sarebbe disposta a investire.

Il talento che piace alla Juve

Moreira non è solo un esterno di spinta, ma un jolly tattico: può giocare come esterno a tutta fascia, ala sinistra in un tridente o addirittura come terzino. Un giocatore moderno, che si adatterebbe perfettamente al 3-5-2 o a un 4-3-3.

Il forte interesse bianconero conferma quanto il club voglia puntare su profili giovani ma già pronti, capaci di inserirsi in un progetto tecnico ambizioso. Se l’affare andrà in porto, Moreira potrebbe diventare uno dei volti simbolo della nuova Juventus.