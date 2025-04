JOVIC FA IL GRANDE SALTO: via dal Milan ma resta in Serie A | Titolare in Champions League

Luka Jovic protagonista della prossima finestra di calciomercato in Serie A: Milan addio, sarà l’attaccante titolare di una nostra portacolori in Champions League.

Una notte da bomber di razza, una notte di quelle che sognava da lungo tempo. Luka Jovic ha rubato la scena a tutti nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, nella quale il “suo” Milan ha schiantato l’Inter (3-0) e guadagnato l’accesso alla finalissima di Roma, in programma a metà maggio.

Una prestazione memorabile la sua, con due reti messe a referto e una solidità quasi granitica ostentata lungo tutto il perimetro di gara. Tanto nel gioco aereo, quanto negli scambi rasoterra, il serbo ha dato l’impressione di sapere puntualmente quale fosse la cosa giusta da fare, mandando in tilt la retroguardia nerazzurra.

D’altro canto, il talento di Luka Jovic non è una novità, anche se dalle parti di Milanello parevano esserselo dimenticato. A rivelarlo sono le statistiche: il centravanti ha accumulato appena 200 minuti in campionato e, nonostante ciò, prima del derby vantava una media di un gol ogni 99 giri d’orologio. In tal senso, aveva timbrato il cartellino nel ko rossonero di Napoli (2-1) e nel pareggio casalingo contro la Fiorentina (2-2).

La performance mostruosa in Coppa Italia, adesso, potrebbe riscrivere il suo destino: l’addio al Milan è praticamente certo e c’è una squadra di Serie A che si è fatta prepotentemente sotto per averlo a disposizione quanto prima. Sarà lui a guidarne il reparto offensivo nell’annata calcistica 2025/2026 e a vivere da protagonista la nuova avventura in UEFA Champions League.

JOVIC, MILAN ADDIO: giocherà la Champions con una big italiana

Un paradosso, verrebbe da commentare. Sì, perché Jovic è attualmente il centravanti più prolifico all’interno della rosa del Diavolo, che però sembra deciso a privarsi di lui. Lo testimoniano anche le scelte tecniche, che hanno sempre teso a relegare in panchina l’ex Eintracht Francoforte e Real Madrid.

Forte della sua esperienza in materia di vittorie (ha sollevato, tra le altre, una Champions League nel 2021/2022 con le Merengues, ndr), ora il suo obiettivo primario è condurre il Milan alla conquista della Coppa Italia. Soltanto dopo penserà al suo futuro, che, a quanto pare, sarà ancora in Italia.

Colpo Luka Jovic, sarà titolare in Champions League

La prossima destinazione della carriera di Jovic dovrebbe essere Bologna. I rossoblù di Vincenzo Italiano sono in piena corsa per il quarto posto, che varrebbe la qualificazione all’Europa che conta, e in ogni caso intendono irrobustire il loro attacco con una punta di spessore.

Il profilo dell’ariete serbo corrisponde alla perfezione a tale identikit: nelle prossime settimane i felsinei proveranno a piazzare l’affondo decisivo e a regalarsi un terminale offensivo di livello per affrontare al meglio le nuove sfide.