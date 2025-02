Jannik Sinner diventa IMPRENDITORE: società fondata in gran segreto | Oltre il Tennis farà questo

Il numero uno del Ranking ATP diventa imprenditore: ha fondato una società senza che lo sapesse nessuno. Ecco di cosa si occupa.

Jannik Sinner è ormai sempre più uno dei principali volti sportivi italiani. Il tennista di San Candido negli ultimi anni sta acquisendo sempre più consensi, tanto da aver fatto tornare di moda il suo sport, che pareva abbandonato a se stesso, nel bel paese. Ma i suoi enormi successi non sembrano affatto volersi fermare.

Dopo aver disputato un 2024 da favola, dove ha vinto praticamente di tutto, il 23enne altoatesino è tornato alla grande anche in questo nuovo anno, dove si è reso già protagonista di un grande successo. Agli Australian Open infatti Jannik è riuscito a difendere il trofeo conquistato lo scorso anno, battendo in finale Zverev al termine di un match mai stato in discussione.

In attesa dei prossimi impegni, e soprattutto della questione riguardante il doping, per la quale sia lui che i suoi fan sono in grande trambusto, il ragazzo di San Candido si sta mettendo in moto su un altro fronte, che lo vedrà diventare imprenditore. Sinner infatti ha deciso di fondare in gran segreto una società. Vediamo di cosa si occupa.

Un futuro rose per Sinner

Dopo il trionfo in terra australiana, il futuro si preannuncia sempre più roseo per Sinner, soprattutto se dopo il ricorso della WADA non dovesse arrivare una pesante squalifica ai suoi danni. A livello di gioco infatti il 23enne sembra inarrivabile, e tenergli testa è quasi impossibile.

Allo stesso tempo poi come dicevamo in precedenza, il numero uno del Ranking ATP si è reso protagonista di un importante investimento, che lo farà diventare imprenditore. Ecco su cosa ha messo i suoi risparmi il ragazzo di San Candido.

La nuova società del numero uno al mondo

La società fondata da Sinner riguarda i diritti di immagine, e nello specifico sarà fondamentale per gestire i suoi. La Wolly Lemone, questo è il suo nome, ha sede a Montecarlo, e ha diverse funzioni.

Come riportato da tennisitaliano.it, l’azienda si occuperà di ”tutti i servizi nei settori della strategia commerciale, marketing, merchandising, comunicazione, pubbliche relazioni, promozione pubblicitaria e gestione dei diritti d’immagine relativi al signor Jannik Sinner“.