Italia, Baldini sarà il ct della nazionale per le amichevoli di giugno

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Dopo le dimissioni di Gennaro Gattuso in seguito alla mancata qualificazione ai Mondiali 2026 dell’Italia, a prendere il suo posto sarà l’ex allenatore del Palermo, Silvio Baldini.

Come comunicato dalla FIGC, il tecnico guiderà la squadra nelle amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia, e sarà accompagnato dal suo staff.


Di seguito il comunicato della FIGC:

Tornerà in campo tra poco meno di due mesi la Nazionale, che mercoledì 3 giugno (ore 20.45) allo Stade de Luxembourg affronterà il Lussemburgo e domenica 7 giugno (ore 20.45) sarà di scena al Pankriti Stadium di Candia, sull’isola di Creta, per un altro test amichevole con la Grecia. A guidare gli Azzurri in occasione delle due gare sarà il tecnico della Nazionale Under 21 Silvio Baldini, che sarà  coadiuvato dal suo staff”

 

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