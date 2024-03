‘Io seguo Osimhen’: Napoli, secondo addio in attacco | Tradimento a tinte bianconere

Il Napoli dopo Osimhen perde un altro attaccante, tentato dai rivali bianconeri: secondo pesante addio.

La storia tra il Napoli e Victor Osimhen sembra essere arrivata al capolinea. Il nigeriano, che ha praticamente detto addio ai partenopei durante una recente intervista alla CBS, volerà all’estero ma come ha dichiarato lo stesso De Laurentiis dovrà essere pagata la clausola da 130 milioni. Il numero 9 non sarà però l’unico a dire addio a fine stagione, e in estate è attesa l’ennesima rivoluzione dal mercato.

Ha praticamente salutato infatti anche Piotr Zielinski, che partirà direzione Milano per vestire la maglia nerazzurra. Per lui un contratto anche inferiore a quello offerto da De Laurentiis da 3,5 milioni di euro a stagione, ma Marotta ha messo sul tavolo un triennale per convincere il polacco. Il punto interrogativo più grande rimane sul reparto offensivo.

Insieme a Osimhen infatti è in bilico il futuro degli altri attaccanti. Uno è finito nel mirino della Juventus, visto che anche i bianconeri sono chiamati a una rivoluzione in attacco. Il calciatore potrebbe cercare più spazio a Torino, ed essere convinto da Giuntoli che lo conosce molto bene visto il trascorso del ds in Campania.

Juve, in estate assalto al Napoli

La Juventus proverà in estate a prelevare dal Napoli. Approfittare di un momento di transizione della società partenopea, è questo l’obiettivo dei bianconeri che potrebbero in estate proporre una trattativa per uno degli attaccanti in uscita. Stiamo parlando di Giacomo Raspadori, grande talento ma forse inespresso visto il poco spazio concessogli. Davanti a lui c’è sempre stata infatti la presenza ingombrante di Osimhen, e l’ex Sassuolo vorrebbe più spazio anche qualora il nigeriano dovesse partire – visto che verrà comunque rimpiazzato.

Essere protagonista assoluto insomma, per esprimere il suo potenziale al 100%. Nelle scorse ore secondo alcune indiscrezioni sarebbe cresciuto l’interesse della Juventus per l’attaccante della nazionale, inoltre la dirigenza bianconera avrebbe un piano per convincere Raspadori a cambiare maglia e trasferirsi a Torino. Il Napoli potrebbe perdere l’intero pacchetto offensivo che nel 2023 si era conquistato lo Scudetto. Anche Simeone infatti potrebbe partire per cercare più spazio e più minutaggio.

La strategia di Giuntoli per Raspadori

Anche l’attacco della Juventus sarà soggetto a una importante rivoluzione. Chiesa, Vlahovic, Yildiz, Milik, almeno due di questi quattro andranno via, e i bianconeri stanno già cercando i sostituti. In questo senso l’interesse della dirigenza bianconera starebbe aumentando per Giacomo Raspadori. L’attaccante potrebbe aspettare la chiamata di Giuntoli, asso nella manica della Juventus per arrivare all’attaccante della nazionale.

Giuntoli infatti, che lo aveva voluto al Napoli, potrebbe essere decisivo per portare Raspadori alla Juventus, forte di un ottimo rapporto con il giocatore. In estate la trattativa è pronta a decollare.