Io ho scoperto THEO, me lo porto in serie A | Il terzino “convinto” dal suo dirigente

Il terzino francese è destinato a lasciare il Diavolo e fa gola a molti club, uno in particolare potrebbe effettuare l’affondo decisivo.

Il Milan inizia un nuovo corso e ha ufficializzato Igli Tare come nuovo direttore sportivo, proveniente dalla Lazio, dove ha maturato un’esperienza di 15 anni e conquistato Coppe Italia e Supercoppe. Accanto a lui in panchina torna Massimiliano Allegri, con un contratto biennale da circa 5 M€ a stagione.

Sul mercato, il tandem sta lavorando su obiettivi importanti: Luka Modrić, svincolato dal Real Madrid, è in trattativa per un accordo annuale da circa 3,5 milioni, con opzione per il secondo anno. In attacco resta calda la pista che porta a Dusan Vlahovic, considerato prioritario da Allegri, con ingaggio stimato sui 7 milioni netti più bonus.

Nel nuovo progetto tecnico, spuntano nomi italiani e stranieri di spicco: piace Lorenzo Lucca dell’Udinese, così come Samuele Ricci del Torino, sul quale c’è però anche l’Inter, per rinforzare il centrocampo. In difesa, con la probabile cessione di Theo Hernandez, si punterà su un esterno sinistro pronto che possa giocare sia nella difesa a quattro che come quinto di centrocampo.

Secondo rumors di mercato sono stati fatti sondaggi anche per Noa Lang del Bruges e Jeremy Doku del Rennes, entrambi attaccanti con caratteristiche diverse da quelli attualmente in rosa.

Il mercato rossonero, guidato da Tare e Allegri, punta a un mix di esperienza e gioventù, puntando a costruire un progetto pluriennale e, vista l’assenza delle coppe europee, per il tecnico livornese ci sarà la possibilità di lavorare settimana dopo settimana sul gruppo.

Situazione Hernandez

Il Milan nel corso dell’ultima stagione aveva intensificato i colloqui con Theo Hernandez e il suo entourage per il rinnovo del contratto, ma le trattative si sono rivelate complesse. Theo ambiva a un ingaggio vicino ai top player europei (si parlava di circa 8 milioni di euro), mentre il Milan avrebbe proposto cifre inferiori al suo attuale stipendio.

Considerando la scadenza del contratto nel 2026, il Milan sta lavorando alla cessione già nel mercato estivo per evitare di perderlo a parametro zero il prossimo anno.

Theo resta in Serie A?

Theo Hernandez fu un colpo di mercato orchestrato dal duo Paolo Maldini e Frederic Massara, che lo portarono al Milan dal Real Madrid nel 2019, rivelandosi un acquisto chiave. Ora, dopo l’addio a Ghisolfi, Massara è in procinto di diventare il nuovo direttore sportivo della Roma.

Data la sua profonda conoscenza del giocatore, potrebbe tentare un’operazione per portare Theo Hernandez in giallorosso. Le sue caratteristiche tecniche, lo rendono un profilo ideale per il gioco proposto da Gian Piero Gasperini. Il Milan per cederlo comunque accetterebbe proposte da almeno 18/20 milioni.