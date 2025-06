INZAGHI RE D’ARABIA: 200 milioni e gli prendono il suo calciatore preferito | Lascia la Serie A in lacrime

L’ormai ex tecnico nerazzurro è pronto all’avventura saudita e potrebbe chiedere al club di fare la spesa in Serie A.

Simone Inzaghi ha guidato l’Inter dal 2021 al 2025, lasciando un’impronta significativa nella storia del club. Durante il suo mandato, ha conquistato sei trofei: uno Scudetto nella stagione 2023-2024, due Coppe Italia (2021-2022 e 2022-2023) e tre Supercoppe Italiane consecutive (2021, 2022 e 2023) . Con questi successi, Inzaghi è diventato il terzo allenatore più vincente nella storia dell’Inter, superato solo da Helenio Herrera e Roberto Mancini, entrambi con sette titoli.

Sotto la sua guida, l’Inter ha raggiunto due finali di Champions League: nel 2023, perdendo 1-0 contro il Manchester City, e pochi giorni fa, subendo una sconfitta per 5-0 contro il Paris Saint Germain. Nonostante queste delusioni europee, il percorso in Champions ha riportato i nerazzurri ai vertici del calcio continentale.

Inzaghi è stato apprezzato per il suo stile di gioco offensivo e per la valorizzazione dei talenti italiani. Giocatori come Dimarco, Barella, Bastoni e Frattesi hanno trovato spazio e crescita sotto la sua direzione, contribuendo anche al successo della Nazionale. Il suo approccio tattico, basato su un 3-5-2 dinamico, ha reso l’Inter una squadra spettacolare e competitiva.

Con una percentuale di vittorie del 66,5% in 200 partite ufficiali, Inzaghi detiene la miglior media di successi tra gli allenatori dell’Inter con più di cinque panchine. La sua capacità di ottenere risultati e di costruire un gruppo coeso ha lasciato un’eredità importante nel club nerazzurro.

Addio Inter, esperienza araba

Simone Inzaghi ha lasciato l’Inter dopo quattro stagioni per intraprendere una nuova avventura in Arabia Saudita. Il tecnico italiano è stato ingaggiato dall’Al Hilal con un contratto triennale fino al 2027, che prevede uno stipendio annuale di circa 26 milioni di euro.

Il suo arrivo all’Al Hilal coincide con l’ambizione del club saudita di rafforzare la propria posizione nel calcio internazionale. Inzaghi guiderà una squadra che annovera giocatori di spicco come Ruben Neves, Joao Cancelo, Kalidou Koulibaly e Aleksandar Mitrovic. Il debutto ufficiale di Inzaghi è previsto per il prossimo Mondiale per club, dove l’Al Hilal affronterà il Real Madrid nel primo turno.

Possibile affare da 200 milioni

Dopo il suo recente approdo all’Al Hilal, Simone Inzaghi potrebbe cercare di rafforzare la squadra saudita con giocatori provenienti dalla Serie A, campionato che conosce profondamente. Tra i profili più apprezzati figura Nicolò Barella, considerato una futura bandiera dell’Inter per la sua dedizione e qualità tecniche.

Tuttavia, l’acquisizione di Barella appare estremamente complessa. Il centrocampista ha recentemente rinnovato il contratto con l’Inter fino al 2029, con un ingaggio netto di 6,5 milioni di euro annui. Considerando il valore del cartellino e l’ingaggio, l’operazione potrebbe superare i 200 milioni di euro, rendendola al momento improbabile.