Inzaghi presenta Palermo-Carrarese: «Brunori capitano, Bani deve alzare il livello»

Filippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa al “Renzo Barbera” per presentare Palermo e Carrarese. Il tecnico ha chiarito subito il tema delle scelte fatte a Chiavari: «Nessun messaggio. Brunori è il capitano meritatamente, si comporta in maniera eccezionale».

Sulla decisione di dare la fascia a Bani, Inzaghi ha spiegato: «Bani ha giocato 300 partite in Serie A, voglio che si prenda la responsabilità di alzare il livello. Ho fatto questa scelta perché è normale dare la fascia a un giocatore che deve trascinare. Come me, Augello e Palumbo: vogliamo alzare il livello».

L’allenatore ha ribadito che non c’erano motivazioni disciplinari dietro alle rotazioni: «Non devo dare segnali alla squadra perché vi assicuro che i ragazzi si allenano a mille all’ora. Non c’è stata nessuna multa o comportamento sbagliato. Dobbiamo rimboccarci le maniche e tornare a fare quello che abbiamo fatto all’inizio».

Poi il punto sul momento della squadra: «Sono sempre più carico e felice. Assicuro ai tifosi che la società è esemplare. Noi non siamo ancora all’altezza, dobbiamo avere pazienza. Penso dalla mattina alla sera come fare il salto di qualità, forse ci vorrà qualche mese in più. Quando perdiamo tutti stanno male, c’è un supporto incredibile. Sento la stima della città, la responsabilità ci galvanizza. Piano piano torneremo a fare quello che sappiamo fare».

Infine, il messaggio diretto alla tifoseria per la gara di sabato: «Non devo chiedere niente ai tifosi, però dico di dare una mano ai ragazzi: hanno bisogno del tifo nei 90 minuti. Dobbiamo ricreare il bel clima. Poi dopo il 90′ verremo a prenderci fischi o applausi».