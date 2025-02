Inzaghi legge il comunicato FIGC: CONTRO LA FIORENTINA NON PUÒ GIOCARE | Violazione grave del regolamento

Il comunicato della FIGC parla chiaro, contro la Fiorentina non potrà giocare: che batosta per mister Inzaghi

La classifica è rimasta invariata. L’Inter ed il Napoli hanno gli stessi punti di differenza anche dopo il Derby di Milano e del match dello stadio Olimpico. La lotta tra le due squadre continua senza sosta.

Anche se, nella serata di domani, qualcosa potrebbe seriamente cambiare. Giovedì 6 febbraio (20:45), infatti, verrà recuperato il match tra Fiorentina e l’Inter, sospeso lo scorso 1 dicembre per via del malore che aveva colpito Edoardo Bove, centrocampista dei viola.

Si ripartirà dal 21′ di gioco quando il risultato era ancora fermo sullo 0-0. Pochi attimi prima era stato annullato un gol a Lautaro Martinez, dal VAR, per posizione di fuorigioco del centravanti argentino.

A poche ore dal match, però, per mister Inzaghi arriva una vera e propria batosta non di poco conto. Il comunicato, emanato dalla FIGC, parla forte e chiaro: contro i gigliati il suo calciatore non potrà scendere in campo.

Fiorentina-Inter, che batosta per Inzaghi: il calciatore non potrà giocare

Nel giorno del suo debutto, non avendo disputato nemmeno un allenamento con i suoi nuovi compagni di squadra, è stato gettato immediatamente nella mischia. Mister Inzaghi gli ha voluto dare fiducia ed il calciatore lo ha ripagato con un assist che è valso il pareggio del definitivo 1-1 che ha portato al gol Stefan De Vrij. Un debutto da sogno per Nicola Zalewski. Il nazionale polacco, nel giro di pochissimo tempo, ha lasciato la Capitale per trasferirsi a Milano e giocare una delle partite più sentite dell’anno dai tifosi lombardi.

Un assist che gli è valso già l’amore ed il rispetto dei suoi nuovi tifosi, ancora del tutto sorpresi del suo impatto a dir poco devastante. Gli stessi che sono curiosi di vederlo all’opera per le prossime partite. Non con la Fiorentina visto che l’ex Roma non potrà scendere in campo. Il motivo? Il regolamento, in questo caso, non transige: visto che è giunto dopo l’inizio della partita, originariamente sospesa per i motivi citati in precedenza, non può essere inserito nella lista dei convocati per il recupero.

Non può essere convocato: Inzaghi a Firenze senza l’eroe del Derby

Una regola che impedisce a mister Inzaghi di poter contare sull’eroe del Derby. Segno del fatto che il manager piacentino dovrà optare per altre scelte su quella zona del campo. Un motivo in più per Zalewski che può allenarsi e continuare l’integrazione nella sua nuova avventura in nerazzurro.

Un impatto importante, con tanto di assist di petto per il calciatore, che ha mostrato personalità e voglia di fare. Le due squadre, inoltre, si incontreranno nuovamente per la 24ma giornata di campionato, in programma lunedì 10 febbraio. Questa volta a Milano ed alle 20:45.