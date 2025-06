Inzaghi ha lasciato la sede scuro in volto: divorzio assicurato | Già scelta la prossima squadra “del Sud”

Il tecnico che ha fatto benissimo nell’ultima stagione potrebbe cambiare aria e ripartire da un top club del Sud.

I fratelli Inzaghi, Filippo e Simone, hanno avuto carriere calcistiche e da allenatori di rilievo nel panorama italiano. Scrivendo pagine importanti degli ultimi anni sia da attaccanti che adesso da tecnici.

Filippo Inzaghi, classe 1973, ha iniziato la sua carriera da attaccante nel Piacenza, per poi giocare con Parma, Atalanta, Juventus e Milan. Con i rossoneri ha vinto due Champions League, tre Scudetti e il Mondiale 2006 con l’Italia. Ha segnato 316 gol in 694 partite ufficiali.

Da allenatore, ha guidato Milan, Venezia, Bologna, Benevento, Brescia, Reggina, Salernitana e Pisa, ottenendo tre promozioni dalla Serie B alla Serie A. Simone Inzaghi, classe 1976, ha giocato come attaccante principalmente nella Lazio, vincendo uno Scudetto, tre Coppe Italia e due Supercoppe italiane. Ha segnato 94 reti in 347 partite.

Da allenatore, ha iniziato con le giovanili della Lazio, passando poi alla prima squadra nel 2016, conquistando una Coppa Italia e due Supercoppe italiane. Dal 2021 è alla guida dell’Inter, con cui ha vinto uno Scudetto, due Coppe Italia, tre Supercoppe italiane e ha raggiunto due finali di Champions League.

Entrambi hanno trasformato la loro esperienza da calciatori in carriere di successo come allenatori. E se Simone sembra ben saldo sulla panchina nerazzurra dell’Inter, non sembra essere proprio così sulla panchina nerazzurra del Pisa per SuperPippo.

La cavalcata del Pisa

Il Pisa ha vissuto una stagione straordinaria sotto la guida di Filippo Inzaghi, conquistando la promozione in Serie A dopo 34 anni di assenza. Nonostante una sconfitta a due giornate dalla fine, la squadra toscana ha festeggiato l’aritmetica promozione grazie alla contemporanea sconfitta dello Spezia, assicurandosi il secondo posto in classifica matematico alle spalle del Sassuolo.

Il successo del Pisa è stato costruito su una stagione costante ai vertici della classifica, con prestazioni solide sia in casa che in trasferta. L’allenatore Filippo Inzaghi ha saputo motivare la squadra e mantenere alta la concentrazione, portando i nerazzurri a un traguardo storico che ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi.

Futuro in bilico per Inzaghi

Dopo la storica promozione in Serie A con il Pisa, Filippo Inzaghi e il club toscano sembrano destinati a separarsi. Nonostante il contratto esteso fino al 2027, le divergenze sulle strategie future e le richieste di garanzie tecniche da parte dell’allenatore hanno complicato il rinnovo della collaborazione.

Nel frattempo, il Palermo ha individuato Inzaghi come principale candidato per la propria panchina. Il club siciliano, desideroso di rilanciarsi dopo una stagione deludente, è pronto a offrirgli un contratto biennale per guidare la squadra nella prossima stagione di Serie B.