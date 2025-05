Inter, tutti convocati dal ‘Presidente’: adunata chiave per i nerazzurri, non manca nessuno

L’Inter sta vivendo una stagione che in pochi giorni potrebbe trasformarsi da buona in esaltante: riunione tra componenti.

La stagione dell’Inter è stata caratterizzata da una corsa intensa per lo Scudetto e da un percorso europeo di grande rilievo. Guidati da Simone Inzaghi, i nerazzurri hanno mantenuto un rendimento costante in Serie A, rimanendo in lotta per il titolo fino all’ultima giornata. La lotta con i campani ha reso il campionato tra i più avvincenti degli ultimi anni.

Il destino del campionato si deciderà durante l’ultima giornata, con l’Inter impegnata in trasferta contro il Como e il Napoli che ospiterà il Cagliari. In caso di arrivo a pari punti, il regolamento prevede uno spareggio per determinare il vincitore dello Scudetto.

Parallelamente, l’Inter ha raggiunto la finale di Champions League, dove affronterà il Paris Saint Germain il 31 maggio all’Allianz Arena di Monaco. Il cammino europeo dei nerazzurri è stato impressionante, culminando con una vittoria complessiva di 7-6 contro il Barcellona in semifinale.

Con la possibilità di conquistare sia il campionato che la Champions League, l’Inter si prepara a vivere le ultime settimane decisive, che potrebbero consegnare al club una stagione memorabile. Poi si penserà anche al Mondiale per Club negli Stati Uniti.

La proprietà nerazzurra

La famiglia Moratti ha segnato un’epoca nella storia dell’Inter, guidando il club per quasi due decenni fino al 2013. Nel 2013, la proprietà passò all’imprenditore indonesiano Erick Thohir, che divenne il primo presidente non italiano del club. Successivamente, nel 2016, il controllo fu acquisito dal gruppo cinese Suning, con Steven Zhang alla presidenza. Tuttavia, nel maggio 2024, a seguito del mancato rimborso di un prestito di 395 milioni di euro, la società statunitense Oaktree assunse la proprietà dell’Inter.

Con l’avvento di Oaktree, Beppe Marotta è stato nominato presidente dell’Inter, mantenendo anche il ruolo di CEO dell’area sportiva. Marotta, figura di spicco nel calcio italiano, ha avuto un ruolo cruciale nel recente successo del club. Sotto la sua guida, l’Inter mira a consolidare la propria posizione sia a livello nazionale che internazionale.

Grande festa per l’ex presidente

Massimo Moratti ha festeggiato il suo 80º compleanno con una festa a sorpresa organizzata dai figli nella tenuta di famiglia a Imbersago, in provincia di Lecco. L’evento ha riunito oltre 300 invitati, tra cui più di 100 ex giocatori dell’Inter, come Zanetti, Materazzi, Cambiasso, Cesar e Pirlo. Anche l’attuale presidente Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio erano presenti, mentre Conceição e Ibrahimović hanno declinato l’invito.

Tra i momenti più memorabili, l’arrivo di Vieri e Recoba a bordo di una Fiat Panda ha suscitato grande entusiasmo. Ronaldo, in ottima forma, ha partecipato attivamente alla festa, che ha incluso un brunch, musica dal vivo e il taglio di una torta a forma di campo da calcio con la scritta “Buon compleanno papà”. La celebrazione è stata un’emozionante rimpatriata per Moratti e i suoi “ragazzi”.