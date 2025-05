Inter, tifoso contro il giocatore: “Mi ha dato uno schiaffo” | La rissa in un locale nella notte

Non sempre i rapporti tra giocatori e tifosi sono idilliaci.

Il rapporto tra tifosi e calciatori è spesso caratterizzato da grande passione, ma non sempre è idilliaco. I tifosi vivono il calcio con intensità emotiva, vedono nella maglia un simbolo di appartenenza e pretendono dai giocatori lo stesso livello di attaccamento. Quando percepiscono scarso impegno o comportamenti ritenuti irrispettosi, le critiche diventano feroci e possono trasformarsi in tensioni aperte.

I calciatori, dal canto loro, sono professionisti che devono convivere con pressioni costanti, critiche pubbliche e aspettative spesso esagerate. Un errore in campo, una dichiarazione fuori luogo o un trasferimento poco gradito possono incrinare irrimediabilmente il rapporto con la tifoseria. In alcuni casi, i social media amplificano la distanza, rendendo il dialogo difficile e aumentando il rischio di insulti e minacce.

Quando la squadra perde o delude, i tifosi cercano spesso un colpevole. Il calciatore diventa bersaglio facile, soprattutto se è considerato poco legato ai colori del club o troppo legato ai soldi. Fischi allo stadio, contestazioni agli allenamenti e post polemici sono sintomi di un amore che si trasforma in delusione.

Eppure, basta un gol decisivo o un gesto di rispetto per ricucire lo strappo. Quando il calciatore dimostra cuore e sacrificio, i tifosi sanno riconoscerlo. Il legame tra spalti e campo può essere fragile, ma resta autentico, alimentato dalla stessa passione che può dividere… o unire.

Infanzia difficile ed eccessi fuori dal campo

Nel servizio de Le Iene in onda su Italia 1, Radja Nainggolan apre il cuore a Stefano Corti e Riccardo Messa. L’ex centrocampista di Roma, Inter e Cagliari ripercorre la sua vita tra calcio e sregolatezza. Cresciuto in un quartiere complicato di Anversa, racconta di un’infanzia turbolenta fatta di risse e furti: “Ho fatto tante ca**ate, ma il calcio mi ha salvato”. La svolta arriva a 16 anni, quando lascia il Belgio. Da allora, inizia un percorso sportivo brillante, ma sempre accompagnato da notti brave, serate in discoteca e poco riposo, anche durante i ritiri.

Il racconto si fa più intimo e ironico quando ricorda un episodio con Totti, Pjanic e Manolas sorpresi da Spalletti nel cuore della notte, mentre giocavano a carte. “Dove ca*** andate?!”, avrebbe urlato il mister. La sera dopo, panchina per tutti. Una vita vissuta senza freni, anche all’Inter, dove dopo una prestazione negativa si ritrova aggredito verbalmente da un ultrà in discoteca. Nainggolan ammette: “Più sono felice, più rendo in campo”.

Tra scommesse, accuse e chiarimenti

Tra le confessioni più forti c’è il vizio del gioco: “Una volta ho perso 200 mila euro in una sola sera al casinò. Scommettevo anche su siti illegali, lo facevo per l’adrenalina”. Ma l’episodio più controverso arriva nel gennaio 2025: l’arresto per traffico internazionale di cocaina.

“Mi hanno descritto come Escobar, ma io sono contro la droga”, spiega. Precisa infine il rapporto con Nasr-Eddine Sekkaki, noto alle forze dell’ordine: “È un amico. Ci siamo scambiati soldi, ma non c’entra né droga né debiti di gioco”.