Inter sotto choc: arrestato il giocatore in auto | La polizia lo ha rincorso, era ubriaco fradicio

Tutta l’Inter è totalmente sconvolta. La società nerazzurra ha scoperto dell’arresto del giocatore in auto. Era ubriaco.

Qualche settimana fa, un ex campione del calcio inglese è stato coinvolto in un episodio spiacevole. Alla guida della sua Range Rover, ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro uno spartitraffico, a pochi metri dalla propria abitazione. Il tutto è avvenuto nel cuore della notte, lungo la Chester High Road.

All’arrivo della polizia, la situazione è apparsa subito chiara: l’uomo era in stato di alterazione evidente. L’incidente si è verificato nei pressi dell’Heswall Golf Club, nella zona di Neston come riportato da corriere.it. Le forze dell’ordine hanno proceduto con l’arresto immediato e il conducente è stato portato in centrale.

Rilasciato poco dopo su cauzione, il protagonista della vicenda ha atteso l’udienza fissata presso il tribunale di Chester. I media britannici, appena trapelata l’identità del coinvolto, hanno dato grande risalto alla notizia, vista la notorietà della persona coinvolta nel mondo del calcio.

Negli ambienti sportivi, il suo nome è stato sempre sinonimo di esperienza e soprattutto carisma. Dopo una brillante carriera da calciatore, ha scelto di restare nel mondo del pallone anche da allenatore. La sua figura è ancora molto rispettata, non solo nel Regno Unito ma anche in Italia.

Il passato in Italia

Nella Penisola italiana in particolare, ha lasciato un bel ricordo durante la sua esperienza calcistica. I tifosi lo ricordano per la sua grinta, professionalità e anche dedizione. Ha giocato due stagioni in massima serie e si è fatto apprezzare anche per la sua personalità fuori dal campo.

Per lui è scattato un anno di sospensione della patente, oltre a una pesante sanzione pecuniaria che dovrà quindi pagare nel corso delle prossime settimane. La multa comminata ammonta a circa 7.000 sterline, legata alla violazione commessa alla fine di giugno scorso.

L’identità

Si tratta dell’indimenticabile, soprattutto per i tifosi dell’Inter, Paul Ince. Ex centrocampista inglese e simbolo di una generazione calcistica. Il 18 luglio, davanti al giudice, si è alla fine dichiarato colpevole.Ince ha accettato senza opporsi la decisione del tribunale, collaborando sin dall’inizio con le autorità. Una vicenda che, per quanto dolorosa, ha affrontato con responsabilità.

