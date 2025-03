“INTER RETROCESSA IN SERIE C” | Caos sui bilanci: trema il calcio italiano

Inter, gli ultimi aggiornamenti non sono assolutamente dei migliori: problemi non da poco sui bilanci e non solo

Le posizioni in classifica non cambiano anche nell’ultimo weekend di campionato. Tutte e tre le big vincono: Inter, Napoli ed Atalanta che mantengono rispettivamente la prima, seconda e terza posizione.

A soffrire di più, tra le tre, è senza dubbio la squadra campione d’Italia che ha dovuto rimontare il fanalino di coda Monza da 0-2 a 3-2. Un brivido non di poco conto per i ragazzi di mister Inzaghi che, adesso, si concentreranno sul prossimo impegno.

Anche se l’atmosfera, in queste ultime ore, non è assolutamente delle migliori. La clamorosa indiscrezione, riguardante la società ed i suoi bilanci, arriva direttamente dai social network.

È bastato un semplice tweet a scatenare il panico tra i sostenitori della “Beneamata”. Una notizia che, allo stesso tempo, riguarda anche il calcio italiano che segue con attenzione le ultime mosse e vicende.

Inter, caos sui bilanci: ecco che cosa sta succedendo

Una vera e propria bufera quella che si sta scatenando, attualmente, sui social network. Una frase che arriva in occasione del compleanno della società (ben 117 anni). Tanto è vero che il club ha voluto festeggiare con questa frase: “Inter 117, un segno di eccellenza”. Niente panico, però, per i tifosi visto che la frase in questione è del tutto ironica. A pubblicarla ci ha pensato direttamente Graziano Ciampi. Dal suo profilo di ‘X’ ha voluto scherzare a modo suo. Tanto da prendere spunto dalla parola “eccellenza”.

Lo stesso che tende ad indicare uno dei campionati dilettantistici che ci sono in Italia. Questa la frase completa del giornalista: “Sinceramente mi sembra esagerato e lo dico con il cuore. Capisco che i bilanci non siano il massimo, ma con il Lodo Petrucci si può ripartire dalla Lega Pro“. Una uscita che, a dire il vero, non tutti avevano capito all’inizio. Salvo, poi, apprezzare la battuta del giornalista che aveva fatto spaventare non poco l’ambiente nerazzurro.

Inter, la frase sui social scatena il dibattito: non tutti sono d’accordo

Come riportato in precedenza, questa uscita di Ciampi ha aperto un dibattito non indifferente sul noto social network. C’è chi, tra i tifosi nerazzurri, ha risposto in maniera seria (non capendo la citazione del giornalista) e chi, invece, ha colto al volo che si trattava semplicemente di una battuta e nient’altro.

Tra le risposte, infatti, ce ne sono state tante in maniera del tutto ironica. Come tutti ben sanno Ciampi è un noto tifoso della Juventus. In questo modo ha voluto “aizzare” i toni sui social provocando le risposte dei sostenitori della squadra campione d’Italia. Proprio come quella di un tifoso che non gliele ha mandate a dire: “117, numericamente meno dei vostri processi”. Con tanto di risposta ironica dello stesso Ciampi: “Ma 117 è il numero della Guardia di Finanza”.