Inter, il primo acquisto arriva al Mondiale: FOTO UFFICIALE CON LA NUOVA MAGLIA

L’Inter è già più che operativa sul mercato e sta piazzando i primi colpi ufficiali in attesa della riapertura ufficiale delle liste.

L’Inter si sta dimostrando estremamente attiva in questa finestra di calciomercato estivo, mettendo a segno colpi importanti. Il primo acquisto ufficiale è stato Petar Sučić, giovane centrocampista croato classe 2003, prelevato dalla Dinamo Zagabria per circa 14 milioni di euro più bonus. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 2029.

Sučić, cresciuto calcisticamente nello Zrinjski, ha mostrato ottime qualità offensive, con 3 gol e 2 assist in campionato e 2 in Champions League. Fisicità (1,83m), buona visione di gioco e efficaci tempi d’inserimento. È arrivato anche Luis Henrique, esterno brasiliano classe 2001 dall’Olympique Marsiglia, per circa 23 milioni di euro più bonus.

Nel frattempo, cresce l’interesse dell’Inter per Ange-Yoan Bonny del Parma. Il giovane centravanti, classe 2003, è un giocatore imponente ma rapido, molto abile a giocare spalle alla porta. Nella stagione 2024-2025 ha dimostrato il suo valore, mettendo a segno 6 gol in Serie A.

Con questi movimenti, l’Inter sta delineando una chiara strategia di mercato: rafforzare sia il centrocampo che l’attacco con innesti di qualità e prospettiva. L’arrivo di Sučić e Luis Henrique, unito al possibile acquisto di Bonny, testimonia la volontà del club di costruire una squadra competitiva su più fronti.

Gli inevitabili addii

L’Inter si sta muovendo con decisione sul fronte delle cessioni in vista della prossima stagione, con alcuni addii già certi. Marko Arnautović e Joaquín Correa, entrambi in scadenza di contratto al 30 giugno, sono già andati via. Queste partenze libereranno ingaggi significativi, permettendo all’Inter di alleggerire il monte stipendi.

Oltre a loro, ci sono altri nomi che potrebbero lasciare Milano. Hakan Çalhanoğlu, nonostante sia un pilastro del centrocampo, è oggetto di interesse da parte di club esteri, in particolare da Arabia Saudita e Turchia. Anche Mehdi Taremi, arrivato a parametro zero, potrebbe essere sacrificato in caso di offerte adeguate, con il Besiktas tra le squadre interessate.

Zalewski riscattato

L’Inter ha riscattato Nicola Zalewski dalla Roma, versando circa 6 milioni di euro per esercitare il diritto d’acquisto pattuito a gennaio. Il talentuoso esterno italo-polacco classe 2002 ha firmato un contratto fino al 2029 da circa 1,8 milioni netti a stagione. Con l’Inter ha già collezionato 17 presenze, dimostrando duttilità tattica, giocando da esterno e mezzala.

Zalewski è a disposizione del tecnico Cristian Chivu e ha già esordito nel Mondiale per Club, impiegato in entrambe le prime gare, con Chivu che lo sha schierato in più ruoli, anche come esterno a tutta fascia. La sua conferma definitiva testimonia la fiducia del club nelle sue qualità e nel percorso di crescita.