INTER: IL MONDIALE E’ FINITO, ritorno a Milano ufficiale | Chivu si deve arrendere

Il club nerazzurro stava viaggiando a gonfie vele nella competizione in USA ma sono arrivate brutte notizie per il tecnico.

L’Inter si è presentata al Mondiale per Club con grandi ambizioni, decisa a lasciare il segno nella competizione. L’esordio, tuttavia, non è stato dei più semplici. Contro il Monterrey, i nerazzurri hanno pareggiato 1-1, rimontando lo svantaggio iniziale. Il gol messicano è arrivato al 25′ con un colpo di testa di Sergio Ramos su calcio d’angolo.

L’Inter ha mostrato carattere, reagendo con veemenza. Il pareggio è stato siglato da Lautaro Martinez al 42′, con un tap-in vincente dopo uno schema su punizione che ha liberato Carlos Augusto per l’assist. Nonostante le diverse occasioni create, la partita si è conclusa in parità.

Nel secondo turno, l’Inter ha affrontato l’Urawa Red Diamonds. Ancora una volta, i nerazzurri si sono ritrovati in svantaggio. Il gol giapponese è stato segnato all’11’ da Watanabe. L’Inter ha faticato a trovare il bandolo della matassa, ma non si è arresa.

La rimonta è stata imbastita nel finale. Lautaro Martinez ha pareggiato i conti al 78′ con una splendida girata in acrobazia su corner. Il gol della vittoria, arrivato al 92′, porta la firma di Valentin Carboni, subentrato a partita in corso. Il giovane argentino, al rientro dopo un lungo infortunio, ha insaccato con un preciso destro.

Successo anche con il River e ottavi

L’Inter ha continuato la sua corsa al Mondiale per Club superando il River Plate per 2-0 nel terzo turno, assicurandosi il primo posto nel girone E. Il primo gol nerazzurro è arrivato con Francesco Pio Esposito, che ha finalizzato con freddezza dopo un’azione ben costruita, pochi minuti dopo l’espulsione di Martinez Quarta del River.

La vittoria è stata sigillata in pieno recupero, al 93′, da Alessandro Bastoni, con un potente tiro dalla distanza che si è insaccato in rete. Con questo successo, l’Inter si è qualificata per gli ottavi di finale, dove affronterà il Fluminense lunedì 30 giugno.

Mondiale già finito

Inter proseguirà il suo cammino al Mondiale per Club, ma la mente è già rivolta all’Italia. La società, in accordo con lo staff tecnico di Cristian Chivu, ha deciso di far rientrare quattro giocatori in patria: Bisseck, Calhanoglu, Pavard e Zielinski. Il difensore tedesco è reduce da acciacchi muscolari contratti nella finale di Champions contro il PSG, mentre Calhanoglu ha riportato un fastidio al soleo.

Anche Pavard e Zielinski non saranno arruolabili, motivo per cui si è preferito operare un rientro anticipato per gestire al meglio le loro condizioni. L’avventura a stelle e strisce continua per l’Inter, che ha chiuso il girone al primo posto a si appresta ad affrontare la fase a eliminazione diretta. La truppa di Chivu, nonostante le assenze, dovrà vedersela lunedì sera alle 21 ora italiana contro i brasiliani del Fluminense.