Inter, corteggiamento avviato e rivale scippata | Marotta incastra un altro tassello: la vetta d’Europa si avvicina ancora

Mossa clamorosa del club meneghino sul mercato, con l’amministratore delegato interista che ha già cominciato i discorsi per assicurarsi un top player che milita in un’altra big di Serie A.

Manca sempre meno per vedere l’Inter vincere il 20esimo scudetto della sua storia, che varrebbe la seconda stella da esporre sulla maglia a partire dalla prossima stagione. Un campionato dominato da parte della Beneamata, che ha lasciato solo le briciole agli avversari, i quali non hanno praticamente mai infastidito in maniera seria la squadra allenata da Simone Inzaghi.

In attesa che la pratica tricolore venga sbrigata però la società ha iniziato a muoversi con intensità in vista del prossimo anno, dove oltre a confermarsi in patria si vorrà tornare competitivi anche in campo europeo. Dopo la finale di Champions League conquistata nel 2022-23, e persa contro il Manchester City, in questa annata i nerazzurri sono stati eliminati agli ottavi di finale dall’Atletico Madrid ai calci di rigore, interrompendo così il proprio cammino prima del previsto.

Dunque la volontà della società di fare nuovamente la voce grossa nella coppa dalle grandi orecchie, che dalla stagione prossima cambierà formato, comporta degli investimenti importanti, che vadano a puntellare in modo ancora maggiore la già forte rosa attuale. Ecco perché dunque l’ad Beppe Marotta ha messo sul proprio taccuino il nome di un top player che gioca in una rivale assoluta per rafforzarsi ulteriormente.

Ecco chi vuole il Biscione

Stando ad alcune recenti indiscrezioni di mercato l’Inter vuole a tutti i costi Giovanni Di Lorenzo per rafforzare la fascia destra. Su quella corsia infatti partiranno sia Dumfries che Cuadrado, e si vuole affiancare all’ancora inespresso Buchanan un elemento di grande livello.

In questo senso dunque l’identikit perfetto è proprio quello del capitano del Napoli. A quanto pare infatti l’amministratore delegato interista ha già iniziato i dialoghi con l’agente del terzino Mario Giuffredi, e nei prossimi giorni dovrebbero arrivare ulteriori novità.

Di Lorenzo-Inter, affare non impossibile

Per far sì che questa operazione vada in porto c’è bisogno del consenso del Napoli, che ha blindato il capitano fino al 2028 e non sembra intenzionato a disfarsi di lui.

Tuttavia il club partenopeo si trova in una fase di ricostruzione totale, e per questa ragione potrebbe dar via anche un totem come Di Lorenzo, soprattutto nel caso in cui arrivasse una grande offerta. Con una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro De Laurentiis ci penserebbe.