Inter boom: tris d’assi a 60 milioni I Blitz per convincere Simone I A breve le tre firme

L’Inter è pronta ad investire sul calciomercato per rinforzare la rosa ed in particolar modo il reparto offensivo.

L’Inter di Simone Inzaghi si trova in un momento di evoluzione nel suo attacco, con diverse dinamiche che riguardano i suoi giocatori chiave. Il reparto avanzato è al centro di riflessioni e potenziali cambiamenti. Un punto fermo in questo scenario è rappresentato da Lautaro Martínez. Il capitano nerazzurro ha recentemente siglato un nuovo accordo che lo legherà al club fino al 2029, fugando le voci di un possibile addio.

Parallelamente, la situazione di Marcus Thuram desta un certo interesse. L’attaccante francese, arrivato a Milano a 0 nel 2023, adesso ha un valore di mercato importante. La presenza di una clausola rescissoria nel suo contratto, in scadenza nel 2028, ha attirato l’attenzione di importanti club europei come il PSG. L’Inter vorrebbe trattenerlo.

Marko Arnautović è in scadenza al 30 giugno e certamente non rinnoverà il suo contratto. Stesso discorso per Joaquín Correa, destinato a lasciare il club, con trattative in corso per un trasferimento in Brasile.

Capitolo a parte quello di Mehdi Taremi. Dopo l’ottima esperienza al Porto, l’attaccante è arrivato a parametro zero la scorsa estate ma non ha mai del tutto convinto, sia subentrando che iniziando le partite dal primo minuto. Per questo è tutt’altro che da escludere la sua partenza, il calciatore ha mercato in Premier, Turchia e nella Saudi League.

Arrivano Sucic e Luis Henrique

L’Inter ha ufficializzato l’acquisto del centrocampista croato Petar Sucic dalla Dinamo Zagabria. Il trasferimento, concluso per 14 milioni di euro più 2 milioni di bonus, prevede un contratto quinquennale per il giovane talento. Sucic, che è rimasto in prestito alla Dinamo fino al termine della stagione, percepirà uno stipendio netto di 1,5 milioni di euro.

Per Luis Henrique, esterno classe 2001 del Marsiglia, l’Inter è in trattative avanzate per il suo acquisto. Il club francese ha richiesto una cifra intorno ai 30 milioni di euro, ma l’Inter sta cercando di ridurre l’importo attraverso l’inserimento di bonus o contropartite tecniche.

Il tris d’assi di Marotta

L’Inter è pronta a investire oltre 60 milioni di euro nel prossimo mercato. Tra gli obiettivi principali ci sono l’attaccante olandese Joshua Zirkzee, attualmente al Manchester United, e il giovane talento danese Rasmus Højlund, anch’egli in forza ai Red Devils. Zirkzee, ex Bologna, ha una valutazione di circa 40 milioni. Højlund, invece, ha un valore di mercato superiore ai 70 milioni di euro, ma l’Inter sta valutando la possibilità del prestito con diritto.

Oltre a Zirkzee e Højlund, l’Inter sta monitorando anche il giovane attaccante francese Ange-Yoan Bonny del Parma. Bonny, classe 2003, ha mostrato ottime qualità tecniche e potrebbe essere un’opzione interessante per il reparto offensivo. In difesa, ha messo nel mirino i centrali del Bologna Jhon Lucumí e Sam Beukema, entrambi classe 1998.