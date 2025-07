INTER BEFFATA: me ne vado in Turchia con Calhanoglu | Centrocampo decimato

La società nerazzurra è tra le protagoniste di questa sessione di mercato e non mancano i colpi sfumati, Turchia sparring partner.

L’Inter si conferma tra le società più attive sul mercato, con diversi colpi già messi a segno. Tra questi, spiccano gli arrivi di Luis Henrique e Sucic, entrambi giovani talenti che hanno avuto modo di mettersi in mostra al Mondiale, dimostrando la loro promettente qualità. A loro si è aggiunto di recente Ange-Yoan Bonny, rafforzando ulteriormente il reparto offensivo.

Per la difesa, l’attenzione è rivolta a giovani prospetti con ampi margini di crescita. Piacciono in particolare il promettente Leoni del Parma, considerato un obiettivo primario, e De Winter del Genoa. Per la fascia, invece, l’Inter sta monitorando Tchatchoua del Verona, un profilo che potrebbe garantire spinta e dinamismo.

A centrocampo, il sogno resta Ederson dell’Atalanta, un profilo di altissimo livello che però ha una valutazione elevata. Un’alternativa concreta, soprattutto in caso di una partenza di Calhanoglu, è Rovella della Lazio, considerato un profilo interessante per la regia e l’interdizione.

L’attacco sarà ulteriormente rinforzato con l’arrivo di un’altra punta. Diversi nomi circolano tra le voci di mercato, tra cui Rasmus Hojlund, Lois Openda, Christopher Nkunku e Marco Asensio, profili che garantirebbero qualità e gol alla rosa nerazzurra.

Il caso Calhanoglu

Hakan Calhanoglu sembrava a un passo dall’addio all’Inter, con un forte interesse del Galatasaray. Le voci si erano fatte insistenti, e Lautaro Martinez aveva rilasciato dichiarazioni pubbliche che lasciavano presagire una possibile partenza del compagno di squadra, alimentando il dibattito tra i tifosi e negli ambienti di mercato.

Tuttavia, gli ultimi sviluppi sembrano aver capovolto la situazione. Nonostante il desiderio del giocatore di tornare in Turchia e gli sforzi del Galatasaray, un incontro tra i due club non ha prodotto un accordo. L’Inter avrebbe mantenuto una richiesta economica elevata, ritenuta dal Galatasaray eccessiva. Di conseguenza, Calhanoglu dovrebbe rimanere in nerazzurro.

Anche Xhaka in Turchia?

L’Inter, che aveva mostrato un forte interesse per Granit Xhaka, sembra dovervi definitivamente rinunciare. Il centrocampista svizzero, attualmente al Bayer Leverkusen, avrebbe infatti accettato una ricca offerta da 10 milioni di euro netti all’anno proveniente dall’Arabia Saudita, più precisamente dal Neom.

Sebbene un accordo definitivo con il Bayer Leverkusen non sia ancora stato raggiunto, l’intenzione del club arabo è chiara: chiudere l’affare il prima possibile. Nonostante l’offerta saudita, resta forte anche l’interesse del Fenerbahce che in passato era stato associato al giocatore. Quindi ancora una volta i club turchi insidiano le big della nostra Serie A.