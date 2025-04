Incredibile ma vero: CRISTIANO RONALDO HA ACCETTATO L’OFFERTA | 2 anni di contratto per vincere il triplete

Svolta improvvisa per il futuro di CR7, che ha accettato una proposta di ben due anni: vuole vincere il tanto sognato Triplete con il club.

È chiaro che Cristiano Ronaldo non ha di certo bisogno di presentazioni. Considerato come uno dei migliori calciatori di tutti i tempi, il fenomeno di Madeira sta continuando a stupire tutti nonostante l’avanzare dell’età. Al momento in forza all’Al Nassr, CR7 segna ancora caterve di gol, e adesso si è messo a caccia di un altro strepitoso record, ovvero quello delle 1000 segnature in carriera.

Un dettaglio che lascia facilmente intendere quanto ancora il pallone d’oro abbia stimoli enormi, e di quanto ancora può dare al calcio. Il ritiro per il momento non è nei suoi piani imminenti, ma nemmeno la voglia di mettersi in panchina a guardare gli altri. E a conferma di ciò è arrivata nelle scorse ore una clamorosa novità.

A quanto pare infatti Ronaldo ha accettato la proposta del club per un contratto di due anni, durante i quali proverà a vincere il tanto desiderato Triplete. Una notizia che ha dunque lasciato senza parole i suoi fan più accaniti e tutti gli appassionati di calcio.

Booom Ronaldo: contratto di due anni

Il contratto di CR7 con l’Al Nassr è in scadenza al termine della stagione attuale, e ultimamente non c’erano state molte novità riguardanti un suo possibile rinnovo del contratto. E invece nelle scorse ore qualcosa si è mosso in maniera importante.

Stando a quanto riportato da TMW infatti il fuoriclasse portoghese ex Juve è ad un passo dal firmare un prolungamento di ben due anni con il club arabo. E le cifre sarebbero ancora una volta molto importanti. Addirittura si parla di ben 200 milioni di euro.

Più di un sogno nel cassetto

In questi due ulteriori anni di carriera il campione lusitano proverà come detto a raggiungere i 1000 gol. Ma non solo. CR7 sogna di realizzare anche il Triplete con l’Al Nassr.

In realtà però il suo sogno principale è quello di vincere il prossimo Mondiale con il suo Portogallo, quando in estate avrà la sua ultima possibilità della carriera. Anche se con Cristiano non si può mai dire l’ultima parola…