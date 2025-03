Incontro nel cuore della notte: GASPERINI SARÀ IL NUOVO ALLENATORE | Tsunami in Serie A

Dopo la larga e clamorosa vittoria all’Allianz Stadium contro la Juventus, l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha incontrato quello che sarà il suo nuovo club.

Continua a correre l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. I nerazzurri hanno dominato all’Allianz Stadium di Torino contro la Juventus, infliggendo ai sabaudi una pesante sconfitta casalinga (4-0) che ha complicato l’obiettivo Champions League per gli uomini di Thiago Motta, tanto in termini di punti in classifica, quanto da un punto di vista di certezze di squadra.

Per contro, gli orobici hanno dimostrato di essere al 100 per 100 della condizione atletica e psicologica, alimentando il sogno scudetto. Gasp, dal canto suo, vola giustamente e prudenzialmente basso, conscio di quanto il calendario difficile e l’elevato tasso qualitativo della concorrenza (Inter e Napoli) possano incidere in negativo sulle ambizioni tricolori dei bergamaschi.

Se la “Dea” è arrivata a giocarsi il titolo di campione d’Italia, senza dubbio, la fetta più ampia della torta del merito spetta al suo allenatore. Gasperini, negli anni, ha fatto sbocciare talenti, ha costruito un’ossatura solida, ha infuso alla squadra una mentalità da big e l’ha portata a primeggiare in Europa League e a occupare stabilmente i gradini più alti della classifica di Serie A.

Un percorso che soltanto un vero e proprio intenditore del calcio internazionale poteva portare a termine. Non stupisce, dunque, che gli occhi di una big si siano posati su di lui per l’immediato futuro. Ci sarebbe addirittura già stato un incontro, con conseguente abboccamento: in caso di fumata bianca, il nostro campionato è pronto a essere travolto da un autentico tsunami.

ULTIM’ORA – PRESO GASPERINI: il tecnico lascia l’Atalanta e si lega a una big

D’altro canto, in tempi non sospetti lo stesso tecnico di Grugliasco aveva annunciato la sua volontà di dire addio all’Atalanta al termine del suo contratto o, addirittura, a fine stagione. Un profilo vincente come il suo, in grado di edificare successi a lungo termine, non poteva non ingolosire chi di vittorie ha infarcito la sua storia secolare.

Laddove la trattativa dovesse dare i frutti sperati, Gasperini tornerebbe là dove tutto ha avuto inizio: una trama da romanzo rosa, che anche i tifosi più appassionati e passionali non potranno non apprezzare.

Clamoroso in Serie A: scatta la rivoluzione, Gasperini sarà il nuovo allenatore

Secondo le ultime indiscrezioni, Gian Piero Gasperini potrebbe allenare la Juventus già da giugno, debuttando in panchina in occasione del Mondiale per Club.

Cristiano Giuntoli si sarebbe già mosso sottotraccia e avrebbe avuto (o starebbe per avere) un rendez-vous lontano da occhi e orecchie indiscreti con colui che un tempo guidava la formazione Primavera della “Signora” e che oggi potrebbe prendere le redini della Prima Squadra.