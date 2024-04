Inaugurazione Centro Sportivo Palermo FCA: l’ex rosa Ciaramitaro polemico sui social (FOTO)

Quest’oggi il Palermo ha inaugurato il proprio Centro Sportivo a Torretta. Per l’occasione, il club rosanero, ha invitato leggende rosanero. Tra presenze ed assenze, l’ex rosa Ciaramitaro si è espresso, in maniera polemica sui social, dopo che il club ha deciso di non invitarlo all’evento.

“Mi congratulo con la società Palemo calcio ….,

Io non sono x niente una vecchia Gloria,ho solo avuto la fortuna di allenarmi con campioni,ma mio fratello che è stato artefice di aver proposto il terreno di torretta dal primo all’ultimo gg forse meritava di essere presente 😜ma evidentemente qualcuno si sarà dimenticato”.