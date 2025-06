In panchina ci va un altro eroe del 2006: ACCORDO UFFICIALE | Firma fino al 2027

I campioni del Mondiale 2006 scendono in campo e nella prossima stagione saranno protagonisti più che mai.

La Nazionale italiana si trova in una situazione critica dopo la pesante sconfitta per 3-0 contro la Norvegia, un risultato che ha reso il cammino verso i Mondiali del 2026 decisamente in salita. La prestazione inerme e priva di idee degli Azzurri a Oslo ha scatenato un’ondata di preoccupazione, culminata nell’esonero del CT Luciano Spalletti.

Spalletti, pur avendo espresso la volontà di continuare e di “non mollare”, ha dovuto accettare la decisione della Federazione, rinunciando anche a una parte consistente del suo contratto. L’addio del tecnico è avvenuto in un clima di forte scetticismo.

Per la successione, il Presidente della FIGC Gabriele Gravina aveva individuato in Claudio Ranieri il profilo ideale per dare una scossa e risollevare le sorti della Nazionale. Ranieri, reduce dalla straordinaria rimonta con la Roma, era la scelta preferita per la sua esperienza e capacità di gestire situazioni difficili.

Tuttavia, Ranieri ha declinato l’offerta. Nonostante l’onore e il prestigio dell’incarico, il “no” di Ranieri è stato dettato dalla sua volontà di dedicarsi totalmente al nuovo ruolo di consulente per la Roma, una decisione presa con lucidità e rispetto verso il club.

Il nuovo Ct

Gennaro Gattuso è il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale, una scelta che ha visto la Federazione optare per un campione del Mondo 2006. Tra i nomi che circolavano per la successione a Spalletti c’erano anche quelli di Fabio Cannavaro e Daniele De Rossi. La FIGC ha puntato sull’esperienza e la grinta di Gattuso per rilanciare gli Azzurri in vista dei Mondiali 2026.

Altri protagonisti del trionfo del 2006 sono anch’essi impegnati su diversi fronti. Gianluigi Buffon ricopre il ruolo di capo delegazione della Nazionale. Andrea Barzagli è stato inserito nello staff tecnico di Gattuso. Andrea Pirlo, dopo esperienze con Juventus e Sampdoria, potrebbe andare in Arabia Saudita. Daniele De Rossi, ex tecnico della Roma, è un profilo che piace a diversi club, tra cui la Cremonese. Ma non finisce qua…

Avvicendamento tra Campioni del 2006

Filippo Inzaghi ha compiuto un’impresa storica, riportando il Pisa in Serie A dopo ben 34 anni di assenza. Un traguardo significativo per il tecnico, che ha così centrato la sua terza promozione nella massima serie, dopo quelle ottenute con Venezia e Benevento. Nonostante il successo, Inzaghi ha deciso di lasciare il club toscano, accettando l’offerta del Palermo.

Al posto di Inzaghi sulla panchina del Pisa dovrebbe arrivare un altro campione del Mondo 2006, Alberto Gilardino. L’ex allenatore del Genoa, che ha rescisso il suo contratto con il club ligure, avrebbe accettato la proposta dei nerazzurri toscani, firmando un accordo di due anni con opzione per il terzo.