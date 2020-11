“Siamo in zona arancione perché il nostro sistema sanitario potrebbe non reggere l’impatto di altri ricoveri per Covid, mettendo a rischio la vita di tantissime persone. Mentre ribadisco che occorre fare presto con gli aiuti ad imprese e lavoratori, faccio appello al senso di responsabilità di tutti e salvare così decine di vite umane”. Queste le parole di Orlando nel videomessaggio postato sulla sua pagina Facebook.

Ecco il video: