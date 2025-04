Il Triplete, la Nazionale e ora… è finito a fare il commesso: “Lo abbiamo messo in prova nel reparto calcio” | I soldi sono finiti tutti

Prima il “Triplete”, poi la Nazionale ed adesso è finito a fare il commesso in un negozio di articoli sportivi



Un cambio di vita improvviso e che non poteva assolutamente passare inosservato. Soprattutto per chi lo ha visto sempre in televisione giocando a calcio. Ed adesso lo si può ritrovare a fare il commesso in una nota catena di articoli sportivi.

Ed è proprio quanto accaduto ad un calciatore che, nel corso della sua carriera, si è tolto un bel pò di soddisfazioni. In primis quella di aver vinto il “Triplete” con il suo club. Di conseguenza anche qualche presenza in nazionale.

Oltre 500 partite giocate in carriera. Poi ha deciso di dare una svolta alla propria vita. Dopo aver appeso le scarpette al chiodo ha deciso di intraprendere un nuovo lavoro e, di conseguenza, l’inizio di una nuova avventura.

A riconoscerlo sono stati alcuni tifosi ed amanti del calcio che non hanno potuto fare altro che chiedergli una foto. Il tutto mentre stava, appunto, lavorando come commesso. L’ex calciatore, senza pensarci su due volte, si è prestato a questo scatto diventato virale nel web.

Dal “Triplete” al diventare commesso, il curioso cambio di vita dell’ex terzino

Nel corso della sua carriera calcistica ha indossato maglie importanti come Sochaux, Tolosa, Valencia, Barcellona e Sporting Lisbona. Proprio con i blaugrana è riuscito a vincere uno storico ed indimenticabile “Triplete”. Dieci anni fa giocò la finale di Champions League quella vinta contro la Juventus. Stiamo parlando di Jeremy Mathieu, ex difensore della Nazionale francese (6 presenze per lui), che adesso sta facendo il commesso in Francia nella nota catena sportiva “Intersport“.

Il classe ’83 ha deciso di ritirarsi dal calcio nel giugno 2020, in piena pandemia Covid, per via di un brutto infortunio al ginocchio rimediato nella sua ultima esperienza in Portogallo. Di soddisfazioni se ne è tolte eccome visto che ha vinto ben 13 titoli. Il quotidiano transalpino “Equipe” ha diffuso una foto di Mathieu in cui veste i panni del commesso. Tra l’altro suo nuovo lavoro. Dopo la diffusione dello scatto inutile ribadire che il negozio è stato tempestato di telefonate.

Dalla vittoria della Champions al diventare commesso: sì, è proprio lui

I media, in particolar modo, sono quelli che hanno telefonato alla nota catena sportiva per capire se fosse effettivamente quel Mathieu che galoppava sulla corsia di sinistra. Sì, è proprio lui. Da quel momento in poi nel negozio le visite sono andate a triplicarsi. Di conseguenza anche le vendite. Il miglior commesso a vendere prodotti? Inutile ribadirlo, proprio Jeremy Mathieu.

Ovviamente, oltre all’acquisto, non poteva mancare una foto ricordo. Il responsabile del negozio, inoltre, ci ha tenuto a precisare che l’ex calciatore (che lavora tra Aix-en-Provence e Marsiglia) era arrivato in prova grazie all’ausilio di un ex calciatore che già lavorava lì. Il 41enne è stato messo nel reparto calcio. D’altronde non poteva essere altrimenti. Il mondo del calcio, però, può attendere. Anche perché, qualche mese fa, ha studiato e conquistato il patentino da allenatore.