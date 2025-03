“IL TRASFERIMENTO È ILLEGALE”: il Napoli sprofonda in un mare di guai | 70 milioni di € bruciati

Un altro scandalo coinvolge il club partenopeo: il trasferimento a quanto pare è illegale e rischia di far bruciare ad ADL i soldi incassati.

Il Napoli sta vivendo una buona stagione in campo. Sebbene i risultati nel corso degli ultimi tempi non siano stati dei migliori, la squadra, grazie anche a mister Antonio Conte, è in piena lotta per lo scudetto, e spera di compiere un’altra impresa portando il quarto tricolore della propria storia all’ombra del Vesuvio.

Le cose però vanno un pò meno bene al di fuori del rettangolo verde. Da qualche settimana infatti è tornato alla luce il caso riguardante il trasferimento di Victor Osimhen dal Lille agli azzurri. E la società del presidente Aurelio De Laurentiis è accusata di plusvalenze e falso in bilancio. Cosa che rischierebbe di subire delle sanzioni pesanti, come una penalizzazione.

Come se non bastasse però di recente un’altra pesante accusa vede coinvolti gli azzurri. A quanto pare infatti il trasferimento di un giocatore sarebbe stato indicato come illegale, tanto che ora rischiano di bruciarsi completamente ben 70 milioni di euro. Vediamo però più nello specifico che cosa sta succedendo.

Napoli ancora nei guai

A gennaio uno dei trasferimenti più importanti del calcio europeo è stato quello di Khvicha Kvaratskhelia, passato dal Napoli al PSG per un corrispettivo di circa 70 milioni di euro.

Sebbene questo affare abbia suscitato rabbia nei tifosi, anche perché il fuoriclasse georgiano non è stato sostituito degnamente, è sicuramente convenuto alla società azzurra, soprattutto in quanto il ragazzo non aveva alcuna intenzione di rinnovare il proprio contratto, e il rischio sarebbe stato quello di un crollo totale del suo valore. Tuttavia quanto sta venendo alla luce nelle ultime ore rischia di mettere ancora nei guai il Napoli.

La denuncia gela tutti

“È stato reso possibile solo grazie a finanziamenti del club contrari al regolamento che vieta i sussidi esterni. L’omologazione del suo contratto e il suo inserimento come nuovo giocatore violano le disposizioni del regolamento amministrativo della LFP”.

Con queste parole riportate da Alfredo Pedullà, il presidente del Lione ha contestato il trasferimento di Kvara a Parigi successivamente al match giocato tra l’OL e il PSG. Chissà quali conseguenze potranno esserci per la società di Al Khelaifi e per il Napoli.