Il dg del Savoia, Rais, ha parlato ai microfoni de “Il Mattino” a proposito del momento che sta vivendo il calcio per mano del Coronavirus. Ecco le sue parole: «Voglio essere ottimista e pensare che l’emergenza rientrerà per la fine di aprile. A quel punto, quando la vita gradualmente tornerà alla normalità, si potrà ricominciare a parlare anche di calcio, magari programmando la ripresa del campionato. Del resto, il rinvio degli Europei è senz’altro indice della volontà di dare la priorità ai campionati nazionali. Realisticamente ritengo però che, anche nel caso dovessero darsi le condizioni per tornare in campo, a quel punto toccherebbe fare la conta delle società disposte a continuare. Questo virus ha paralizzato l’Italia e non c’è presidente-imprenditore che non sia stato duramente colpito dalle conseguenze di questa paralisi. Penso quindi che, anche nel caso dovesse arrivare il via libera alla disputa delle nove gare che restano da giocare, saranno tante le società che faranno un passo indietro».