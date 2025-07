Il rossonero ha scelto la Turchia: ufficiale per 20 milioni, Allegri non lo ha inserito nel nuovo progetto

Il nuovo tecnico rossonero sta cominciando a delineare i binari della rosa del suo nuovo Milan che cerca il rilancio.

Il Milan è reduce da un’annata profondamente deludente, segnata da risultati altalenanti e un evidente malcontento tra i tifosi. La stagione ha visto prima Paulo Fonseca e poi Sergio Conceição alla guida tecnica, senza che nessuno dei due riuscisse a imprimere una svolta significativa.

Per voltare pagina e ricostruire dalle fondamenta, la società ha optato per un cambio radicale nell’organigramma. La direzione sportiva è stata affidata a Igli Tare, uomo di esperienza reduce da un ottimo lavoro alla Lazio. Sulla panchina, invece, è tornato Massimiliano Allegri, il cui compito sarà quello di riportare disciplina, tattica e mentalità.

Una delle conseguenze della stagione fallimentare è l’assenza dalle competizioni europee per la prossima annata. Se da un lato è una delusione per il blasone del club, dall’altro rappresenta un’opportunità unica. Allegri avrà, infatti, tutto il tempo necessario per lavorare sulla squadra.

Questo bonus di tempo permetterà al tecnico di plasmare la rosa secondo le sue idee, integrando i nuovi acquisti e recuperando al meglio i giocatori attuali. L’obiettivo è gettare le basi per un progetto solido, mirato a riconquistare le posizioni di vertice.

Mercato in fermento

Il calciomercato del Milan si preannuncia estremamente dinamico, con un’intensa attività sia in entrata che in uscita. Tra le partenze eccellenti, Theo Hernandez è dato vicino all’addio, e Tijjani Reijnders ha già lasciato il club direzoine Man City. Probabili cessioni anche per Musah e Tomori, mentre il giovane Francesco Camarda andrà al Lecce in prestito per fare esperienza.

Sul fronte acquisti, la dirigenza rossonera sta valutando diversi profili. Per l’attacco, piace Ciro Immobile. Nel centrocampo, i sogni sono i veterani Luka Modric e Granit Xhaka, profili di grande esperienza internazionale. Sembrano, inoltre, ad un passo gli arrivi di Joshari del Bruges e Ricci dal Torino.

Per Abraham futuro lontano dall’Italia?

La Roma è in trattativa avanzata con il Besiktas per la cessione di Tammy Abraham. Dopo un’ultima stagione in prestito al Milan, dove ha realizzato 10 gol, il club rossonero ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto, facendo rientrare l’attaccante inglese alla base capitolina. I turchi si sono prontamente mossi, presentando un’offerta che si aggira intorno ai 20 milioni.

Il Diavolo punta su altri profili per il reparto offensivo, il sogno è Vlahovic della Juventus, ma piacciono anche Nunez del Liverpool, Retegui dell’Atalanta e Guirassy già cercato un paio di stagioni fa.